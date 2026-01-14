  • Bình luận

90% người xem trả lời sai câu đố tam giác này, bạn có nằm trong 10% còn lại?

Khánh Sơn14/01/2026 11:16:05 +07:00
buison02@gmail.com
14/01/2026 11:16:05 +07:00
Ba hình tam giác, mỗi hình gắn với những con số tưởng chừng rời rạc nhưng lại ẩn chứa quy luật chung.

Trong hình ảnh, hai tam giác phía trên có đầy đủ các con số ở ba đỉnh, còn tam giác phía dưới lại để trống một giá trị với dấu “??”. Nhiệm vụ của người chơi là quan sát mối liên hệ giữa các con số trong từng tam giác để suy ra quy luật chung.

Điểm thú vị của câu đố nằm ở chỗ: Nếu chỉ nhìn lướt qua, bạn rất dễ rơi vào những phép tính quen thuộc nhưng sai hướng. Chỉ khi bình tĩnh phân tích, so sánh từng chi tiết giữa các tam giác, quy luật mới dần lộ diện. Đây chính là dạng câu đố rèn luyện tư duy logic, khả năng quan sát và sự kiên nhẫn – càng nghĩ càng cuốn, càng thử càng muốn chinh phục.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.

