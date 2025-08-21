Nước tương sẽ độc hại nếu không dùng đúng, mách bạn cách chọn nước tương an toàn

(VTC News) -

Nước tương được làm từ hạt đậu nành lên men tự nhiên. Một trong những thành phần chính của nước tương là muối. Nước tương kém chất lượng thường rất mặn; các nhà sản xuất thường tăng hàm lượng muối để cải thiện hương vị và kéo dài thời hạn sử dụng.

Việc lựa chọn và sử dụng nước tương sẽ góp phần nâng cao sức khỏe của bạn. (Ảnh: Sohu)

Chế độ ăn nhiều muối trong thời gian dài làm tăng áp lực đáng kể lên mạch máu, là nguyên nhân chính gây ra huyết áp cao, từ đó góp phần dẫn đến các bệnh lý tim mạch, thận... và nhiều hệ lụy sức khỏe khác.

Nhiều người không biết rằng muối trong nước tương có thể chiếm phần lớn lượng muối tiêu thụ hàng ngày của họ. Nếu bạn có thói quen thêm nhiều nước tương vào mỗi bữa ăn, huyết áp có thể tăng cao mà bạn không hề hay biết, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, như vấn đề mạch máu não.

Ngoài muối, một số chất phụ gia trong nước tương, đặc biệt là các thành phần hóa học nhân tạo dùng để tăng hương vị và màu sắc, cũng là kẻ thù của sức khỏe. Nhiều loại nước tương kém chất lượng được thêm vào một lượng lớn màu nhân tạo, hương liệu và chất bảo quản trong quá trình sản xuất. Những thành phần này giúp nước tương trông đẹp hơn và có hương vị hấp dẫn hơn, nhưng việc hấp thụ chúng trong thời gian dài là mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn đối với sức khỏe con người.

Cách chọn nước tương ngon, an toàn

Làm cách nào để chọn nước tương ngon, an toàn với sức khỏe? Sau đây là một số bí quyết bạn không nên bỏ qua.

Tránh sản phẩm giá rẻ

Khi mua nước tương, hãy tránh những sản phẩm có giá rẻ tiền, hoặc được tặng kèm thêm nhiều sản phẩm khuyến mại. Những loại nước tương giá rẻ này thường chứa quá nhiều muối, chất phụ gia và các thành phần không tốt cho sức khỏe khác.

Chọn sản phẩm tự nhiên

Hãy chọn nước tương có nhãn "lên men tự nhiên", sản phẩm của quy trình sản xuất truyền thống và lành mạnh hơn, giảm thiểu các thành phần hóa học không cần thiết.

Không mua sản phẩm có màu quá sậm

Một số người cho rằng nước tương càng sẫm màu càng tốt. Thực tế, nước tương thông thường sẽ có màu hơi sẫm; nhưng nước tương quá sẫm màu thường đã được thêm màu caramel hoặc phẩm, thích hợp để nấu các món kho hơn là chấm hay chan cơm ăn.

Quan sát kỹ nhãn sản phẩm

Khi mua nước tương, điều đầu tiên bạn cần kiểm tra là chỉ số amino acid nitơ trên nhãn, vì đây là chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng (hàm lượng dinh dưỡng và chất lượng) của một chai nước tương. Chất lượng cốt lõi của nước tương phụ thuộc vào chỉ số này.

Nhìn chung, hàm lượng nitơ axit amin càng cao thì chất lượng nước tương càng cao và hương vị umami càng đậm. Theo chỉ số này, nước tương có thể được chia thành nhiều loại khác nhau.

- Nước tương đạt tiêu chuẩn: Hàm lượng nitơ axit amin không được nhỏ hơn 0,4gr/100ml;

- Nước tương cao cấp: Hàm lượng nitơ axit amin có thể đạt tới 0,8gr trên 100ml.

Khi mua bạn có thể chú ý quan sát màu sắc và đọc kỹ nhãn sản phẩm. (Ảnh: Sohu)

Bên cạnh việc chọn một sản phẩm tốt, bạn cần sử dụng nước tương với mức độ vừa phải để kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể. Khi nấu, bạn nên tránh cho quá nhiều nước tương vào mỗi món ăn. Đặc biệt khi đi ăn ngoài, tốt nhất nên nhắc nhà hàng giảm bớt lượng nước tương sử dụng.

Giảm lượng thức ăn có hàm lượng muối, đường, chất béo cao và tăng lượng rau, trái cây, thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt... là chế độ ăn uống góp phần cải thiện sức khỏe mạch máu.