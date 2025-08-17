Cách chọn táo đỏ ngon, bổ dưỡng ai cũng cần biết

(VTC News) -

Thực tế, nhiều người vẫn quan niệm táo đỏ càng to thì ngon và bổ. Vậy nên trên thị trường, rất nhiều loại táo đỏ to được bán với giá thành đắt hơn táo thông thường. Nhưng táo đỏ to không hẳn là tốt như mọi người nghĩ. Rất nhiều người lãng phí tiền bạc để mua những quả táo to nhưng cuối cùng có vị đắng chát, thịt xốp.

Vậy làm cách nào để chọn được táo đỏ ngon, chất lượng cao. Sau đây là một số bí quyết bạn không nên bỏ qua.

Táo đỏ to không phải là yếu tố quyết định chất lượng ngon. (Ảnh: Sohu)

Cách chọn táo đỏ ngon, chất lượng cao

1. Quan sát màu sắc

Nhiều người cho rằng táo tàu đỏ càng sẫm màu thì càng kém tươi do độ tuổi. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Thực tế, táo tàu đỏ càng sẫm màu thì càng ngọt. Lý do là vì sau khi hái, vỏ táo tàu đỏ hầu như không đổi màu. Táo tàu càng sẫm màu thì càng chín và vị ngọt tự nhiên càng đậm đà. Vì vậy, khi mua táo tàu đỏ, hãy chọn những quả có màu sẫm hơn, vì táo tàu chín lâu hơn và sẽ ngọt hơn.

2. Quan sát lớp vỏ của táo

Khi mua táo đỏ, đừng chỉ nhìn vào kích thước; điều quan trọng là độ căng mọng của táo. Nếu phần thịt bên trong táo đỏ căng mọng, kéo theo lớp vỏ đầy đặn thì đó là táo tốt. Ngược lại, nếu táo đỏ chỉ to nhưng ít thịt và bị teo tóp thì đó không phải là táo tốt và không nên mua.

3. Chạm bằng tay

Dùng tay bóp để kiểm tra chất lượng táo đỏ. (Ảnh: Sohu)

Cầm một nắm táo đỏ và bóp nhẹ để cảm nhận độ đàn hồi. Nếu táo có độ đàn hồi tốt, không bị lõm nhiều và nhanh chóng phục hồi thì đó là táo tốt. Nếu bạn ấn mà cảm thấy tay thậm chí chạm vào hạt, táo mỏng và teo lại, cho thấy chất lượng kém. Tránh mua những quả táo như vậy.

4. Quan sát cuống táo

Vì táo tàu đỏ có hàm lượng đường rất cao nên rất dễ bị côn trùng xâm nhập. Do đó, khi mua táo tàu đỏ, điều quan trọng là phải kiểm tra xem có lỗ sâu gần phần cuống của quả táo. Nếu có lỗ nhỏ, nghĩa là chúng đã bị sâu và nên tránh mua. Bạn cũng có thể dùng tay véo quả. Nếu thịt quả mềm và rỗng, có thể nó cũng đã bị sâu.

5. Nhìn vào phần thịt táo

Bạn có thể bẻ một quả táo tàu đỏ và quan sát phần thịt bên trong. Nếu là táo tàu đỏ tốt, phần thịt bên trong đều có màu sắc đồng đều. Nếu là táo tàu đỏ kém chất lượng, phần thịt bị sẽ chuyển sang màu nâu sau khi bẻ. Không nên mua những quả táo đỏ như vậy.

Táo đỏ ngon sẽ có lớp thịt đầy đặn. (Ảnh: Sohu)

Táo đỏ có tính ấm, vị ngọt, có tác dụng bổ khí huyết, bổ tỳ vị, rất tốt cho sức khỏe. Táo đỏ có tác dụng lý tưởng trong việc điều trị tăng transaminase huyết thanh ở bệnh nhân xuất huyết dị ứng, thiếu máu, tăng huyết áp, viêm gan cấp và mãn tính, xơ gan, đồng thời phòng ngừa phản ứng truyền máu. Thường xuyên ăn táo đỏ sẽ giúp chống mệt mỏi, có thể tăng cường sức bền của con người, giảm tổn thương gan do độc tố gây ra. Các hợp chất flavonoid trong táo tàu có tác dụng an thần và hạ huyết áp.

Mặc dù đây là thực phẩm rất tốt nhưng táo đỏ không phù hợp với nhiều người. Theo khuyến cáo, những người nóng trong, người mắc tiểu đường, người đang cảm cúm cần hết sức thận trọng khi sử dụng và nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ.