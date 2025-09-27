Nước sông Tô Lịch trong xanh trở lại sau cảnh cạn trơ đáy, cá chết bốc mùi

Ngày 26/7, đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội cho biết, các sông hồ trên địa bàn, trong đó có sông Tô Lịch được hạ mực nước để chủ động ứng phó bão Ragasa.
Ghi nhận vào ngày 26/9, mực nước sông Tô Lịch xuống thấp nhiều đoạn trơ đáy.
Việc hạ mực nước sông Tô Lịch, kết hợp vận hành xả đáy tại đập dâng, khiến một số đoạn nước chuyển màu đen, để lộ lớp bùn lắng và trầm tích.
Cá chết cùng rác thải trên mặt sông Tô Lịch.
Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa 27/9, một ngày sau khi bão Rasaga suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mực nước sông Tô Lịch dâng cao trở lại, dòng nước trong xanh hơn.
Hai đường ống dẫn nước từ Hồ Tây cũng đang được bổ cập nước vào sông Tô Lịch.
Anh Đào Mạnh Đạt chia sẻ: “Vài ngày trước, thấy nước sông Tô Lịch đang trong xanh rồi bất ngờ hạ thấp, nhiều đoạn cạn trơ đáy, lộ cả bùn và rác thải, tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao. Sau đó mới biết các sông, hồ ở Hà Nội được hạ mực nước để phòng chống bão. Đến sáng nay thấy sông Tô Lịch lại trong xanh trở lại, tôi rất mừng và hy vọng với sự nỗ lực của thành phố, dòng sông này sẽ được hồi sinh hoàn toàn".
Hình ảnh đàn cá bơi tung tăng trên sông Tô Lịch
Thời gian qua, TP Hà Nội tập trung đầu tư cải tạo với quyết tâm “hồi sinh” sông Tô Lịch, đồng thời định hướng xây dựng công viên dọc hai bờ, tạo không gian xanh, hiện đại cho người dân Thủ đô.
