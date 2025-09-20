Thêm một nguồn nước nhằm 'hồi sinh' sông Tô Lịch

Ông Trương Quốc Bảo – Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá (thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội) cho biết, theo đúng kế hoạch, song song với nguồn nước từ Hồ Tây, hôm nay đơn vị tiếp tục bổ cập thêm một nguồn nước khác nhằm hồi sinh sông Tô Lịch.

Ngoài nguồn nước từ Hồ Tây, hôm nay sông Tô Lịch được bổ cập thêm nước từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Ảnh: N. Huyền

Trước đó, ngày 9/9, nước từ Hồ Tây đã được dẫn qua tuyến ống riêng biệt, không hòa lẫn với dòng nước thải bổ cập cho sông Tô Lịch.

Với 2 nguồn nước bổ cập song song sẽ giúp duy trì dòng chảy liên tục trên sông Tô Lịch. Ảnh: N. Huyền

Phần nước thải trong kênh được thiết kế riêng đưa về Nhà máy nước thải Yên Xá để xử lý. Từ ngày 15/8, đơn vị thi công đã hoàn tất việc thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông. Hiện công suất nhà máy đạt 200.000m³/ngày đêm, đủ để xử lý toàn bộ lượng nước thải dọc tuyến sông.

“Như vậy, cùng với nguồn bổ cập từ Hồ Tây, nguồn nước đã qua xử lý từ Nhà máy nước thải Yên Xá sẽ góp phần duy trì dòng chảy liên tục, ổn định trên sông Tô Lịch ở mức 3,5m. Khi đó sẽ không còn mùi hôi và đảm bảo môi trường”, ông Bảo khẳng định.

Được biết, ngoài nguồn nước từ Hồ Tây và nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá, UBND TP Hà Nội cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với một doanh nghiệp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Hệ thống vận hành của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Ảnh: N. Huyền

Trong báo cáo này, đơn vị tư vấn cũng đã tính đến phương án lấy nước từ sông Hồng dẫn vào sông Tô Lịch thông qua cống Liên Mạc.

Những bước đi trên được coi là giải pháp quan trọng trong lộ trình cải thiện chất lượng các con sông nội đô, đặc biệt là sông Tô Lịch.

Với công suất nhà máy đạt 200.000m³/ngày đêm, đủ để xử lý toàn bộ lượng nước thải dọc tuyến sông Tô Lịch. Ảnh: N. Huyền

Đáng lưu ý, không chỉ làm sống lại dòng sông “chết”, UBND TP Hà Nội cũng đã tiến hành chỉnh trang cảnh quan hai bên bờ sông, đồng thời dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Sông Tô Lịch dài hơn 13km, được mệnh danh là "dòng sông đen". Những năm qua Hà Nội triển khai nhiều dự án khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch nhưng không hiệu quả.