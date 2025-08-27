Nước sông Thanh Hoá vượt báo động 3, lực lượng chức năng cấp tập giúp dân sơ tán

Mưa lớn do hoàn lưu
bão số 5 Kajiki khiến nhiều khu vực từ miền núi, đồng bằng cho đến ven biển ở Thanh Hóa rơi vào cảnh ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt, nhiều tuyến huyết mạch bị tê liệt. Trong hình là một tuyến đường ở xã Vạn Xuân (Thanh Hóa) bị ngập nặng, nước chảy xiết.
Ttừ chiều 26/8, khi nước sông Mã dâng nhanh, hơn 2.000 ngôi nhà ở phường Hàm Rồng (Thanh Hoá) bị ngập sâu. Chính quyền địa phương lập tức phát đi thông báo khẩn, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xuồng cứu hộ xuyên đêm đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Nước lũ dâng cao khiến cuộc sống người dân ở phường Hàm Rồng đảo lộn.
Trước tình hình nguy cấp, chính quyền tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện khẩn, yêu cầu huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, y tế và thanh niên tình nguyện phối hợp triển khai công tác sơ tán và di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Mới đây, trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ các hộ dân bị sạt lở đất đá đổ xuống tại nhà ông Vi Văn Sự (bản Ho, xã Hiền Kiệt), Trung tá Lò Văn Hiền (cán bộ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt) và Trung úy Lê Ngọc Vũ (Công an xã Hiền Kiệt) bị một khối lượng đất, đá lớn trên taluy dương sau nhà sạt lở làm đổ sụp ngôi nhà. Cả hai bị phần mái, xà ngang nhà đè lên người.
Lực lượng có mặt tại chỗ phải mất 30 phút đào bới mới đưa được 2 cán bộ kể trên ra khỏi nơi bị nạn và đưa đi cấp cứu, điều trị.
Theo công điện của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm, hiện thượng lưu sông Chu, sông Mã và sông Yên đang ở mức báo động 2-3, trong khi tại hạ lưu, sông Mã tại trạm Lý Nhân đã vượt báo động 2, sông Chu tại trạm Xuân Khánh vượt báo động 1, còn sông Bưởi tại trạm Kim Tân xấp xỉ báo động 3 và được dự báo tiếp tục tăng.
Trên nhiều tuyến đê xung yếu như đê tả, hữu sông Chu qua các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Đông Tiến, Thiệu Quang và đê tả sông Hoạt (xã Hà Long) xuất hiện sự cố sạt lở, nứt nẻ, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê. UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để gia cố, ngăn chặn hư hỏng lan rộng.
Trước đó, đêm 26/8 đến rạng sáng 28/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội trắng đêm cùng ca nô, xuồng cao su khẩn cấp đưa gần 100 hộ dân thôn Gia Dụ (xã Cẩm Thủy) ra khỏi vùng ngập lũ.
Tại nhiều điểm xung yếu, lực lượng cứu hộ phải dùng dây thừng, bè tạm để đưa từng hộ dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Song song với việc di dời, công tác bảo vệ tài sản, vật nuôi và hoa màu cũng được triển khai quyết liệt nhằm hạn chế thiệt hại.
Lãnh đạo xã Vạn Xuân (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, sáng 27/8, tại thôn Lùm Nưa (xã Vạn Xuân) lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện một thi thể phụ nữ trôi dạt. Người nhà xác nhận đây là thi thể chị N.T.T. (trú xã Minh Nghĩa, tỉnh Thanh Hoá) bị lũ cuốn trôi khi đang xây dựng nhà văn hóa xã Xuân Chinh.
