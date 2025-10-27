Nước sông ở Huế vượt đỉnh năm 2020, Công an dầm mưa giúp dân 'chạy lũ'

Huế mênh mông biển nước, Công an cấp tập giúp dân 'chạy lũ'
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại TP Huế hiện đang có mưa rất lớn. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 26/10 đến 12h30 ngày 27/10 tại đỉnh Bạch Mã là 1.489,2mm; tại Khe Tre là 1.030,4mm... Tại nhiều địa phương khác của TP Huế cũng ghi nhận mưa lớn với lượng mưa đo được từ 100 - trên 900mm.
Nước sông Hương dâng cao, lượng nước đo được lúc 12h20 ngày 27/10 là 4,26 mét (trên báo động 3 và vượt đỉnh lũ năm 2020 - năm xảy ra sự cố sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3); trên sông bồ là 4,77 mét (mức báo động 3 là 4,5 mét). Nước sông dâng khiến nhiều nơi vùng hạ du, đô thị trung tâm TP Huế chìm trong biển nước. Trong hình là tuyến đường ở phường Phú Xuân (TP Huế) nước lên gần nửa nhà dân.
Nước lũ lên nhanh, Công an TP Huế huy động tối đa lực lượng, máy móc dầm mưa để hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai.
Một sản phụ ở phường An Đông (TP Huế) có nhà ngập sâu gần 0,8 mét, không có thuyền, ghe di chuyển được các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Số 2 (Phòng CSGT Công an TP Huế) kịp thời đến hỗ trợ, đưa 2 mẹ con sản phụ đến nơi an toàn.
Một đám tang ở đường Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế) nước lũ "tấn công".
Trước tình hình đó, lực lượng Công an, ANTT tại cơ sở được huy động đến giúp dân kê cao tài sản cũng như quan tài của người quá cố trong lúc chờ đưa đi an táng.
Lực lượng Công an, An ninh cơ sở dùng thuyền chèo khắp các tuyến đường ngập lụt để hỗ trợ người dân ở các phường trung tâm TP Huế "chạy lũ" hoặc tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước uống.
Quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện gian hàng trái cây tại khu chợ Đông Ba bị ngập sâu trong nước, lực lượng CSGT Công an TP Huế lập tức xuống hỗ trợ tiểu thương đưa các thùng hoa quả lên ô tô, đưa đến nơi an toàn.
Tại các tuyến đường, lực lượng CSGT Công an TP Huế bố trí các tổ ứng trực, sử dụng xe chuyên dụng giúp dân vượt qua khu vực ngập sâu.
Rất nhiều người dân vùng thấp trũng của TP Huế không kịp di tản do nước lũ lên quá nhanh, được lực lượng Công an dùng thuyền, ghe đưa đến nơi an toàn.
Theo tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế, từ sáng ngày 27/10 đến ngày 29/10 tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Dự báo mực nước các trên sông trên địa bàn thành phố đang lên, sông Hương, sông Bồ lên trên báo động III, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp.
