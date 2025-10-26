Thuỷ điện ở Huế xả lũ 1.800 m³/s, nhiều khu vực ở hạ du ngập sâu

(VTC News) -

Tối 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cho biết, đơn vị thông báo cho toàn bộ học sinh trên toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10 để đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lớn, nước sông dâng cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong 24 giờ qua, khu vực thành phố có mưa rất to, tổng lượng mưa từ 15h ngày 25/10 đến 15h ngày 26/10 phổ biến 100 - 200mm.

Mưa lớn, thuỷ điện xả lũ, nước sông Hương lên trên báo động 2, nước nhấn chìm Đập Đá, các phương tiện không thể đi lại.

Mưa lớn khiến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền.

Đối với hồ chứa thủy điện Bình Điền, điều chỉnh nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 950 - 1.800 m³/s, thời gian bắt đầu từ 15h10 ngày 26/10.

Đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền, điều chỉnh nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 1050 - 1.800 m³/s, tránh đột biến, thời gian bắt đầu từ 16h10 ngày 26/10.

Nhiều tuyến đường đô thị ở Huế bị ngập cục bộ, nước vẫn đang tiếp tục dâng, lực lượng chức năng căng dây cảnh báo.

Nhiều ô tô đi qua đoạn đường bị ngập gần Trung tâm Thương mại AEON MALL Huế bị chết máy, phải gọi cứu hộ

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mưa lớn khiến nước trên sông Hương và sông Bồ lên rất nhanh. Bắt đầu từ chiều 26/10, nước tràn qua Đập Đá (sông Hương) khiến các phương tiện đi lại hướng đường Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung không thể qua lại.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế như Tố Hữu; Nguyễn Hữu Cảnh; Hải Triều; Trần Thanh Mại... bị ngập úng cục bộ.

Dự báo 24 - 48 giờ tới (từ 16h00 chiều 26/10 đến 16h00 chiều 28/10) TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Nước sông dâng cao, đường ở khu phố cổ Bao Vinh (TP Huế) ngập sâu

Dự báo những ngày tới tình hình mưa lũ ở TP Huế còn diễn biến rất phức tạp

Các xã, phường Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Kim Trà, Hương An, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Hương Thủy, Vinh Lộc, Bình Điền lượng mưa dự báo 250-400mm, có nơi trên 550mm.

Các xã A Lưới 1-5 lượng mưa có thể đạt 250-450mm, có nơi trên 600mm. Các phường, xã Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây- Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông lượng mưa có thể đạt 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Cảnh báo từ trưa 28-29/10, TP Huế tiếp tục mưa to, mưa rất to. Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mưa lớn tại TP Huế còn diễn biến rất phức tạp.