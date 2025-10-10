Nước lũ sâu tới 1,3m, ô tô không thể đi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

(VTC News) -

Sáng 10/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tình trạng ngập úng địa bàn Trung Giã mực nước tiếp tục duy trì cao, chưa rút đến thời điểm hiện tại.

Quốc lộ 3 ngập 0,5 - 1m tại các vị trí Km28, Km29.

Đường 35 ngập 0,5-1,3m tại các vị trí Km0+300 - Km0+700 (cầu Tú Tạo), Km2 - Km2+500.

Đường 16 ngập 0,5 - 1m tại Km2+100 - Km2+400.

Đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn đoạn qua Cầu Chiền ngập 0,8 - 1,3m.

Đường 401 ngập ~ 0,5m do nước sông chảy tràn.

Đơn vị quản lý đường bộ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đặt cảnh báo, bố trí người hướng dẫn giao thông tại các đoạn tuyến phương tiện không thể lưu thông qua.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý các phương tiện hạn chế đi qua các vị trí bị ngập sâu hướng Hà Nội đi Thái Nguyên. Sở đang khảo sát các tuyến đường không bị ngập để có phương án hướng dẫn phân luồng từ xa.

Nước lũ khiến các phương tiện khó khăn di chuyển.

Cùng ngày, Phòng CSGT công an hà nội cho biết tình hình ngập úng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp. Mực nước tại một số khu vực dâng cao hơn so với tối qua và nhiều loại ô tô không thể di chuyển.

Cụ thể, tại Km9 nước ngập sâu 45cm dài 50m, xe gầm cao, xe tải, xe khách có thể di chuyển. Trong khi đó, ô tô sadan 5 chỗ không thể đi qua. Cảnh sát hướng dẫn ô tô sedan từ Thái Nguyên đi Hà Nội có thể đi qua cầu vượt Yên Bình – nút giao Phương Tre - rẽ phải đi cầu Xuân Cẩm - nút giao Bắc Phú. Tương tự, khoảng Km29 của tuyến cao tốc này (hướng Hà Nội - Thái Nguyên) cũng xảy ra ngập khoảng 40cm.

Trong khi đó, trên quốc lộ 3 đoạn Km28+100 xảy ra ngập 30-35 cm khiến xe cộ đi lại khó khăn; Km29+ 500; Km31 nước ngập sâu, xe cộ không thể đi chuyển.

Đội CSGT đường bộ số 15 đã đặt cảnh báo và cử cán bộ phân luồng, điều tiết. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế giảm tốc độ khi đi qua khu vực ngập và tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Đồng thời, CSGT khuyến cáo tuyệt đối không cố vượt qua khu vực ngập sâu.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao. Thời gian ngập có thể kéo dài 1-4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn. Lũ đặc biệt lũ lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.