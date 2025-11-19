Nước lũ chảy như thác xuống đèo An Khê, Gia Lai cấm phương tiện qua lại

(VTC News) -

Cận cảnh nước lũ đổ xuống đèo An Khê, Gia Lai.

Sáng 19/11, do ảnh hưởng của mưa lũ có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phong tỏa, không cho các phương tiện giao thông qua lại đèo An Khê trên quốc lộ 19

Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang túc trực ở 2 đầu đèo An Khê đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khi có sự cố.

Nước lũ trên núi đang tràn xuống khu vực đèo An Khê, Gia Lai.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên (nâng cấp quốc lộ 19) thuộc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng cho biết, nhằm đảm bảo tính mạng cho người tham gia giao thông khi có sạt lở, Ban đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

"Khu vực đèo An Khê hiện đang có mưa lớn, nước tập trung về sườn taluy tạo dòng chảy xiết đổ xuống lòng đường gây nguy hiểm, gia tăng nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông", ông Nguyễn Ngọc Nam thông tin

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai lập chốt chặn hai đầu đèo An Khê, ngăn cấm ohương tiện di chuyển qua lại.

Theo UBND tỉnh Gia Lai đến sáng 19/11, nước lũ các sông lên rất nhanh, nhất là sông Hà Thanh, sông Kôn, đề nghị người dân di chuyển khẩn cấp đến khu vực an toàn theo thông báo của chính quyền địa phương. Đặc biệt một số khu vực huyện Tuy Phước (cũ), TP Quy Nhơn (cũ).

Trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên sông Hà Thanh dao động ở mức cao. Mực nước lũ lúc 01h ngày 19/11 trên sông Hà Thanh tại trạm Vân Canh 45.03 mét dưới mức báo động 3 là 0.47 mét (thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 1.07 mét); tại trạm Diêu Trì là 6.62 mét trên báo động 3 là 1.12 mét (thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0.55 mét).

Trên sông Ba, mực nước lúc 7h tại trạm Ayun Pa là 157.05 mét, trên mức báo động 3 là 1.05 mét. Tại trạm An Khê là 405.67 mét, trên mức báo động 2 là 0.17 mét.

Trong 24 giờ tới, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các buôn, làng, thôn, tổ và khu dân cư, ngập úng tại các khu đô thị