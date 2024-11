(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng của nước dừa

Bài viết trên webiste Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của BSĐH Trần Thị Trà Phương cho biết, nước dừa không chỉ giúp giải khát mà còn sở hữu nguồn dinh dưỡng đa dạng, có lợi cho sức khỏe:

Carbohydrate:Trong nước dừa, carbohydrate tồn tại dưới dạng đường tự nhiên, cung cấp nguồn năng lượng giúp xây dựng cơ thể. Do đó, uống nước dừa sau khi vận động cường độ cao là biện pháp giúp nạp thêm năng lượng kịp thời để cơ thể hồi phục thể trạng.

Chất điện giải:Nước dừa là nguồn cung cấp các chất điện giải dồi dào như natri (105 mg/100 g), kali (250 mg/100 g), magie (25 mg / 100 g). Vì vậy, uống nước dừa sẽ góp phần cân bằng điện giải trong cơ thể hiệu quả.

Vitamin C và canxi:Trung bình 100 g nước dừa cung cấp khoảng 2,4 mg vitamin C và 24 mg canxi, góp phần trung hòa các gốc tự do, nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch, qua đó giúp củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể.

Ngoài ra, nước dừa còn là thực phẩm không chứa cholesterol và chất béo, nếu tiêu thụ hợp lý sẽ an toàn, không gây hại cho sức khỏe hệ tim mạch.

Nước dừa tốt cho sức khoẻ nhưng không nên uống hàng ngày.

Vì sao không nên uống nước dừa hàng ngày?

Nước dừa tuy tốt cho sức khoẻ nhưng các chuyên gia khuyến cáo không nên uống mỗi ngày. Báo VnExpress dẫn lời TS.BS Nguyễn Thị Sơn - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 cho biết, tốt nhất chỉ dùng 2-3 trái dừa mỗi tuần, khoảng 500 ml một lần. Nếu uống quá liều lượng trên, người dùng khả năng mắc một số tác dụng phụ như:

Hạ huyết áp

Đầy bụng

Nguy cơ tăng đường huyết

Mất cân bằng chất điện giải

Tăng áp lực cho thận

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "uống nước dừa hàng ngày có tốt không?". Hi vọng sau bài viết này mọi người sẽ sử dụng nước dừa đúng cách để tốt cho sức khoẻ.