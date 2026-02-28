Núi rừng Lào Cai phủ trắng sắc hoa mận cuối tháng 2

Những ngày cuối tháng 2, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai bước vào thời điểm đẹp nhất của mùa xuân. Trên các triền núi, sườn đồi và quanh bản làng, sắc trắng của hoa mận đồng loạt bung nở, phủ kín không gian, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa nền trời trong trẻo.
Năm nay, hoa mận tại Lùng Phình nở sớm hơn so với thông lệ. Nếu mọi năm phải sang tháng 3 mới vào chính vụ, thì cuối tháng 2 này, nhiều vườn mận tại các xã Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã nở rộ.
Từ xa nhìn lại, những sườn núi như được phủ lớp trắng tinh khôi, xen lẫn giữa những nếp nhà và ruộng bậc thang.
Khác với hình ảnh thung lũng mận trải dài thành từng dải lớn như ở Mộc Châu (Sơn La), mận ở Lùng Phình thường được trồng xen trong bản, quanh nhà dân hoặc trên các sườn đồi thoai thoải.
Tại đây, hai giống mận được trồng phổ biến là mận tam hoa và mận Tả Van, tập trung ở khu vực trung tâm xã và các bản lân cận.
Hoa mận có năm cánh màu trắng, nhị vàng nhạt, nở thành từng chùm dày trên cành cây đã trút lá. Khi vào chính vụ, hoa phủ kín cành, tạo thành những mảng trắng liên tiếp. Mùa hoa thường kéo dài khoảng 2-3 tuần, tùy thời tiết từng năm.
Theo chia sẻ của chủ một vườn mận tại xã Lùng Phình, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa nở đồng loạt. “So với mọi năm, hoa ra sớm hơn vài tuần. Hiện nay nhiều vườn đã đạt độ nở đẹp nhất. Nếu thời tiết tiếp tục ổn định, khả năng đậu quả sẽ cao”, người này cho biết.
Nhiều du khách cũng tìm đến Lùng Phình trong những ngày này để giữ lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa mận trắng.
Chị Trần Mai Anh (ở Hà Nội), cho biết năm nào chị cũng sắp xếp lên đây vào mùa hoa mận. “Mỗi năm cảnh sắc lại khác. Tôi thích nhất là không khí mát mẻ và cảm giác đi giữa những vườn mận trắng, rất dễ chịu”, chị nói.
Bên cạnh giá trị cảnh quan, hoa mận còn mang ý nghĩa kinh tế quan trọng. Cây mận là một trong những nguồn thu chính của nhiều hộ dân tại Bắc Hà.
Mùa hoa không chỉ thu hút khách tham quan, chụp ảnh mà còn mở đầu cho một vụ quả được kỳ vọng đạt sản lượng tốt.
Từ các bản làng ở Lùng Phình đến những thung lũng trải dài, sắc trắng của hoa mận đang trở thành điểm nhấn nổi bật của vùng cao Bắc Hà những ngày xuân.
