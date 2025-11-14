Hoa mận nở sớm, Mộc Châu toả sắc trắng tinh khôi giữa tháng 11

Theo một chủ một vườn mận ở xã Tân Lập, việc cho hoa nở sớm được nhiều hộ dân áp dụng vài năm trở lại đây. “Khi du khách thích chụp ảnh hoa mận, chúng tôi chủ động điều chỉnh thời gian ra hoa để phục vụ khách. Năm nay hoa nở từ giữa tháng 10, hiện vẫn còn rất đẹp, dự kiến nở thêm khoảng 2 tuần nữa”, người này chia sẻ.