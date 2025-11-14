Hoa mận nở sớm, Mộc Châu toả sắc trắng tinh khôi giữa tháng 11

Hoa mận ở Mộc Châu (Sơn La) nở rộ khoảng một tháng nay, tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa núi rừng. Thông thường, hoa mận chính vụ nở vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, nhưng năm nay nhiều chủ vườn chăm bón để hoa nở sớm hơn gần ba tháng, phục vụ khách du lịch.
Tại thung lũng Nà Ka - nơi có diện tích trồng mận lớn nhất của Mộc Châu, hàng chục vườn hoa đang vào độ đẹp nhất. Cuối tuần, lượng khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ về rất đông để chụp ảnh, dã ngoại, tham quan.
Hoa mận có màu trắng tinh khôi, cánh nhỏ, thường mọc dày đặc trên thân và cành, khiến cả khu vườn như được phủ một lớp sương trắng.
Khi nở rộ, hoa mận phủ trắng các triền đồi, mang đến vẻ yên bình, đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu những ngày đầu đông.
Trên các con đường nhỏ dẫn vào thung lũng, du khách tạo dáng chụp hình giữa những tán mận phủ đầy hoa trắng.
Bạn Chu Ánh (26 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) cho biết rất bất ngờ khi hoa mận nở sớm như vậy. “Tôi đi Mộc Châu nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy hoa nở sớm thế này. Khung cảnh rất đẹp, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, chụp ảnh cũng lên hình rất ấn tượng”, Ánh nói.
"Hoa nở rộ, sương còn vương trên cành, nhìn như tuyết phủ. Mộc Châu mùa này thật đáng để đi”, nữ du khách đến từ Phú Thọ hào hứng chia sẻ.
Theo một chủ một vườn mận ở xã Tân Lập, việc cho hoa nở sớm được nhiều hộ dân áp dụng vài năm trở lại đây. “Khi du khách thích chụp ảnh hoa mận, chúng tôi chủ động điều chỉnh thời gian ra hoa để phục vụ khách. Năm nay hoa nở từ giữa tháng 10, hiện vẫn còn rất đẹp, dự kiến nở thêm khoảng 2 tuần nữa”, người này chia sẻ.
Những ngày này, Mộc Châu trở nên nhộn nhịp hơn khi khách du lịch, nhiếp ảnh gia và các bạn trẻ tìm đến “săn” ảnh đẹp.
Cảnh sắc thanh bình của cao nguyên Mộc Châu mùa hoa mận nở hút hồn du khách gần xa.
