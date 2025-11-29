Xác định đội trưởng mới của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa đưa ra quyết định cuối cùng về ban cán sự của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Theo đó, tiền vệ Khuất Văn Khang sẽ là đội trưởng của đội bóng tại kì đại hội trên đất Thái Lan.

Ngoài ra, Nguyễn Đình Bắc sắm vai trò đội phó - vị trí trước đây thuộc về Nguyễn Hiểu Minh. Những điều chỉnh của ông Kim xuất phát từ việc Nguyễn Văn Trường - người nắm vai trò đội trưởng tại các giải đấu vừa qua bất ngờ gặp chấn thương nặng. Anh bị đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu cuối cùng tại CFA Team China 2025 và phải vắng mặt ở SEA Games 33.

Khuất Văn Khang (áo trắng) làm đội trưởng U22 Việt Nam.

Trong ngày 28/11, sau khi kết thúc trận đấu với Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two, Nguyễn Đình Bắc vẫn tập trung sớm cùng U22 Việt Nam thay vì chờ đợi sau trận gặp Buriram United tại ASEAN Club Championship. Nếu chờ đợi hết màn đối đầu với đại diện Thái Lan, Đình Bắc không thể tham dự trận gặp Lào.

Ngay trước thời điểm diễn ra môn bóng đá nam SEA Games 33, một loạt biến cố đã xảy ra. U22 Việt Nam phải chuyển địa điểm thi đấu từ Songkhla đến Bangkok. Ban đầu, U22 Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam, dự kiến thi đấu tại sân vận động Tinsulanonda ở Songkhla, cùng với U22 Malaysia và U22 Lào. Trận đấu đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4/12 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào.

Cách đây ít ngày, Campuchia bất ngờ thông báo không tham dự 8 môn thi đấu trong đó có bóng đá. Sau khi có điều chỉnh về các đội ở mỗi bảng, bảng A có Thái Lan, Timor Leste và Singapore. Bảng C chỉ còn Indonesia, Myanmar và Philippines. Bảng B của Việt Nam vẫn giữ nguyên đối thủ Malaysia và Lào.

Ngày 1/12, U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho hành trình tại SEA Games 33. HLV Kim Sang-sik sẽ gạch tên 5 cầu thủ trước ngày khởi tranh giải đấu. Mục tiêu của U22 Việt Nam là giành tấm huy chương vàng.