Nữ ứng viên giáo sư duy nhất của ngành Vật lý năm 2025 là ai?

(VTC News) -

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 836 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư được 26 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua (trừ ngành Khoa học Quốc phòng và Khoa học An ninh) trong đợt xét năm 2025.

Trong 8 ứng viên xét chức danh giáo sư được HĐGS ngành Vật lý thông qua, PGS.TS Trần Thị Thanh Vân – Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) là nữ ứng viên duy nhất.

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân sinh năm 1980, quê tại Bình Định (cũ). Năm 2002, chị tốt nghiệp Cử nhân Vật lý ứng dụng tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2006, chị tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ Vật lý quang học tại chính ngôi trường này.

Đến năm 2011, chị bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quang học – Laser, Vật lý – Hóa học – Khí quyển tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1, Cộng hòa Pháp.

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân là nữ ứng viên giáo sư duy nhất của ngành Vật lý năm 2025 (Ảnh: Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM)

Sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu của PGS.TS Trần Thị Thanh Vân gắn bó với trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM. Chị bắt đầu với quá trình làm trợ giảng, rồi trở thành giảng viên của khoa Vật lý trong 6 năm. Sau đó, chị chuyển sang làm giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu.

Năm 2017, PGS.TS Trần Thị Thanh Vân được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu. Đến năm 2018, chị được bổ nhiệm Trưởng khoa, đồng thời kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Vật liệu từ và Y sinh của khoa. Cùng năm này, chị được công nhận chức danh Phó giáo sư.

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân đã công bố 81 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Sau khi được bổ nhiệm Phó giáo sư, chị tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu khi là tác giả chính của 13 bài báo khoa học quốc tế, gồm 9 bài đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 và 4 bài trên tạp chí Q2.

Đồng thời, chị xuất bản 2 cuốn sách chuyên khảo tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, đều thuộc nhóm nhà xuất bản uy tín trong lĩnh vực khoa học. Bên cạnh đó, chị Vân còn là biên tập viên điều hành khách mời số đặc biệt trên tạp chí Q1 Ceramics International của nhà xuất bản Elsevier (nhóm 25% tạp chí khoa học hàng đầu thế giới).

Các hướng nghiên cứu chính của chị tập trung vào vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm phục vụ ứng dụng quang điện tử và bảo mật chống hàng giả; vật liệu y sinh ứng dụng trong nha khoa, dẫn thuốc và kháng – khử khuẩn; cùng vật liệu nano chức năng cho quang xúc tác, cảm biến Raman, cảm biến quang và các ứng dụng năng lượng.

Với nhiều cống hiến, PGS.TS Trần Thị Thanh Vân được nhận một số danh hiệu như Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Chiến sĩ thi đua; bằng khen của Bộ GD&ĐT, Đảng ủy trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM,...