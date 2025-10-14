Những 'bông hồng thép' ngành kỹ thuật được đề nghị công nhận phó giáo sư

(VTC News) -

Các ngành kỹ thuật - công nghệ ngày càng thu hút nữ giới tìm hiểu, nghiên cứu và khẳng định năng lực. Dưới đây là các nữ ứng viên hiếm hoi của nhóm ngành này được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Đam mê nghiên cứu vô tuyến đa ăng-ten

Tiến sĩ Nguyễn Thu Phương (41 tuổi) - Chủ nhiệm bộ môn Thông tin, khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự đang là ứng viên phó giáo sư liên ngành: Điện - Điện tử - Tự động hóa.

Nữ tiến sĩ được cấp bằng Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử tại Học viện Kỹ thuật Quân sự vào năm 2012. Tiếp đó, chị nhận bằng tiến sĩ cùng ngành và chuyên ngành tại Học viện Kỹ thuật Quân sự vào năm 2016.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Phương (Ảnh: Hội đồng Giáo sư Nhà nước)

Tiến sĩ Phương kiên trì nghiên cứu hướng xử lý tín hiệu không gian - thời gian cho các hệ thống vô tuyến đa ăng-ten, với mục tiêu khai thác hiệu quả đặc tính kênh truyền nhằm nâng cao hiệu suất phổ và cải thiện hiệu năng lỗi của hệ thống.

Chị còn nghiên cứu và tối ưu hóa các mô hình truyền thông tiên tiến hướng tới mạng 6G, tập trung vào các kiến trúc hệ thống hiện đại - từ đa truy nhập phi trực giao (NOMA), tạo búp sóng, đến tái định hình môi trường truyền dẫn bằng kiến trúc không phân chia tế bào, trạm phát sóng trên không và bề mặt thông minh tái cấu hình (RIS).

Nữ tiến sĩ đã công bố 35 bài báo khoa học, trong đó 15 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín, xuất bản một cuốn sách chuyên ngành và hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Tập trung phân tích các thuật toán mật mã khối

Một trong các ứng viên phó giáo sư Ngành công nghệ thông tin được Hội đồng Giáo sư ngành thông qua là Tiến sĩ Trần Thị Lượng (41 tuổi) - Phó chủ nhiệm khoa An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật mật mã.

Chị tốt nghiệp ngành Toán – Tin ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật mật mã tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Tiến sĩ Trần Thị Lượng (Ảnh: Hội đồng Giáo sư Nhà nước)

Hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Lượng tập trung vào phát triển các thuật toán mật mã khối, mã khối động an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, chị còn nghiên cứu các phương pháp đảm bảo tính riêng tư, an toàn dữ liệu, cũng như phát hiện lỗ hổng và tấn công mạng dựa trên học máy.

Chị từng đạt Giải thưởng Nữ sinh công nghệ tiêu biểu toàn quốc (Bộ Khoa học và Công nghệ) khi còn là sinh viên. Sau này, chị nhiều lần được Ban Cơ yếu Chính phủ khen thưởng vì thành tích hỗ trợ đội tuyển đạt giải Nhất cuộc thi quốc tế “Cyber Seagame 2022” và đóng góp xuất sắc trong công tác đào tạo an toàn thông tin.

Đến nay, nữ tiến sĩ công bố 47 bài báo khoa học (trong đó có 10 bài trên tạp chí quốc tế uy tín), xuất bản 3 cuốn sách chuyên ngành và hướng dẫn 9 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Khẳng định bản lĩnh với ngành hàng không vũ trụ

Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Nhung (42 tuổi) là nữ ứng viên phó giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực, xuất sắc được Hội đồng Giáo sư liên ngành phê duyệt. Chị hiện là giảng viên nhóm chuyên môn Kỹ thuật Hàng Không và Vũ trụ, khoa Cơ khí Động lực, trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tiến sĩ Tuyết Nhung tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Cơ khí, Năng lượng và Kỹ thuật tại trường Đại học Poitiers (Pháp) năm 2007, và tiếp tục nhận bằng tiến sĩ ngành Cơ khí – Vật liệu tại Trường Đại học Nghệ thuật và Nghề nghiệp Quốc gia (ENSAM), Pháp, năm 2012.

Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Nhung (Ảnh: Hội đồng Giáo sư Nhà nước)

Chị tập trung vào hai hướng nghiên cứu chính, thể hiện rõ tính liên ngành giữa cơ học vật liệu, công nghệ thông tin và cơ học chất lỏng. Thứ nhất, nghiên cứu về thiết kế, kiểm bền và phân tích hư hại trong vật liệu và kết cấu của phương tiện giao thông, thiết bị hàng không – vũ trụ. Thứ hai, tập trung vào tính toán đa vật lý và mô phỏng tương tác chất lỏng – kết cấu (FSI).

Nữ tiến sĩ đã công bố 50 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó 42 bài là tác giả chính, 7 bài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus. Chị cũng hướng dẫn 6 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Theo thông tin của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025 cả nước có 836 ứng viên được hội đồng giáo sư ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. So với danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề xuất, số lượng ứng viên giảm 97 người. Ngành Kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất, đồng thời cũng là ngành có nhiều trường hợp bị loại nhất – 17 người (giảm từ 153 còn 136). Các ngành Công nghệ thông tin, liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa và Khoa học Trái đất – Mỏ đều ghi nhận 10 ứng viên bị loại ở mỗi ngành. Theo kế hoạch, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 từ ngày 20/10 đến ngày 31/10.