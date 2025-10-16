Chân dung ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025

(VTC News) -

Trong danh sách ứng viên giáo sư năm 2025, Phó giáo sư Bùi Thanh Tùng (43 tuổi) – Phó trưởng khoa Dược, trường Đại học Dược Hà Nội là ứng viên trẻ nhất ngành Dược. Anh quê ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ).

Phó giáo sư Bùi Thanh Tùng được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Năm 2007, anh tốt nghiệp đại học ngành Dược học tại Viện Dược và Thực Phẩm, Đại học La Habana (Cuba). Đây là ngôi trường được thành lập từ năm 1728, được xem là đại học cổ nhất Cuba và là một trong những trường đại học đầu tiên của châu Mỹ.

Phó giáo sư Bùi Thanh Tùng là ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025

Đến năm 2011, anh nhận bằng Thạc sĩ Dược học, chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun (Gwangju, Hàn Quốc). Sau đó, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược học, chuyên ngành Dược lý tại Đại học Sevilla (Tây Ban Nha) vào năm 2014.

Trước khi trở thành Giảng viên trường Đại Học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó giáo sư Bùi Thanh Tùng từng là nghiên cứu viên Phòng Dược lý, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Công ty Traphaco, Hà Nội. Năm 36 tuổi, anh Bùi Thanh Tùng được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Sau hơn một thập kỷ giảng dạy và nghiên cứu, Phó giáo sư Bùi Thanh Tùng xây dựng hồ sơ khoa học ấn tượng với 149 công trình, trong đó 49 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Anh chủ trì 3 đề tài khoa học, hướng dẫn và đồng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, trong đó có 1 người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Hai hướng nghiên cứu chính mà Phó giáo sư Bùi Thanh Tùng theo đuổi gồm: Đánh giá tác dụng, cơ chế và độc tính ở mức độ phân tử của dược liệu, hợp chất tự nhiên; ứng dụng công nghệ sàng lọc ảo để phát triển thuốc có hiệu quả dược lý cao, độc tính thấp.

Không chỉ nổi bật ở mảng công bố khoa học, anh còn sở hữu 11 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, chủ yếu về bào chế dược liệu và hợp chất tự nhiên hỗ trợ điều trị bệnh, góp phần giảm chi phí điều trị cho người dân.

Anh đồng thời là tác giả của 1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo (NXB ĐH Quốc gia Hà Nội), 2 sách tham khảo quốc tế (Apple Academic Press, CRC Press) và 17 chương sách do các nhà xuất bản uy tín như IGI Global, Wiley, Elsevier phát hành.

Nhờ những đóng góp của mình, năm 2018, Phó giáo sư Bùi Thanh Tùng nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2024, anh tiếp tục đạt Giải thưởng Nhà giáo Đại học Quốc gia Hà Nội của năm.