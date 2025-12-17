Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong trường học, hiệu trưởng nói gì?

(VTC News) -

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại khu vực cầu thang trường học. Xung quanh đông học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng tại trường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong clip, nữ sinh này liên tục bị 3 nữ sinh khác túm tóc và giật ngược giật xuôi, kéo lê trên mặt đất, đồng thời liên tục đạp, đánh vào người và đầu nữ sinh. Nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đáng nói, xung quanh đông học sinh chứng kiến vụ hành hung nhưng không vào can ngăn, thậm chí có học sinh đứng cổ vũ, vỗ tay và quay video.

Theo điều tra, sự việc xảy ra tại Trường THCS Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời VTC News, bà Đào Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Lim xác nhận clip lan truyền trên xảy ra tại trường. Vụ việc xảy ra trong giờ ra chơi của học sinh hôm 12/12.

Theo bà Lan, ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc với các gia đình học sinh liên quan. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn và hiểu lầm giữa em N.N.A và nhóm học sinh lớp 9D dẫn đến xô xát.

"Gia đình cháu N.N.A. (lớp 8) đã đưa cháu đi khám tại Hà Nội, hiện sức khỏe không có dấu hiệu bất thường", bà Lan cho biết thêm.

Trường THCS Lim, xã Tiên Du, Bắc Ninh nơi xảy ra vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Thanh Hoá cũng xảy ra vụ việc một học sinh lớp 10 bị nhóm bạn lớp 11 hành hung ngay trong lớp học dẫn đến tử vong thương tâm.

Cụ thể, lúc 8h50 ngày 31/10, trong giờ ra chơi, tại phòng học E302, học sinh Nguyễn Trọng Anh T. (Lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp) bị nhóm bạn lớp 11 học ở cùng toà nhà đánh khi đang ngồi chơi điện thoại.

Khi sự việc xảy ra, một số giáo viên đang giải lao ở các phòng học cùng tầng lập tức sang phòng E302 đưa học sinh Nguyễn Trọng Anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, sau 1 ngày cấp cứu, bệnh viện Nhi Thanh Hoá chẩn đoán, tiên lượng tình trạng sức khoẻ của học sinh Nguyễn Trọng Anh T. xấu, đề nghị gia đình cho học sinh về nhà.

Đến ngày 5/11, sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường hành hung, nam sinh này đã tử vong.