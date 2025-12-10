Nữ sinh lớp 10 tại Gia Lai bị nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng

(VTC News) -

Sáng 10/12, ông Nguyễn Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Kbang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, địa phương đã nắm thông tin vụ bạo lực học đường giữa một nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh xảy ra vào ngày 5/12.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh về vụ việc. Ngay trong sáng nay địa phương đã chỉ đạo lực lượng xuống nhà nữ sinh bị đánh để xác minh vụ việc.

Nếu trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đề nghị lực lượng công an vào cuộc để điều tra rõ ràng và có biện pháp xử lý phù hợp", ông Nguyễn Thanh Dũng thông tin.

Trường THPT Lương Thế Vinh, xã KBang, tỉnh Gia Lai.

Trước đó tối 9/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút do chủ tài khoản có tên D.H. đăng tải, ghi lại cảnh một nhóm học sinh trong trang phục áo đen- được cho là của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, đánh hội đồng em N.T.K.N., học sinh lớp 10 A2 Trường THPT Lương Thế Vinh.

Bức xúc vì con mình bị đánh, gia đình em N. đã đăng tải clip lên mạng xã hội kèm theo lời cảnh báo.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho hay: |"Khi có hình ảnh học sinh đánh nhau trên mạng xã hội, chúng tôi tìm hiểu mới biết sự việc. Năm học trước, nữ sinh N. theo học lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong (xã KBang) và các em học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm biết nhau và có xích mích. Khi em N. vào lớp 10, các em lại tiếp tục mâu thuẫn và xảy ra vụ đánh nhau".

Theo báo cáo nhanh của Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, em N.T.K.N., hiện là học sinh lớp 10A2, bị một nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh hội đồng tại khu vực bờ kè suối Đaklop, cách Trường THPT Lương Thế Vinh khoảng 800m.

Giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh N.T.K.N thông tin, N. nghỉ học không có lý do từ ngày 5/12 đến nay, giáo viên chủ nhiệm có điện thoại cho phụ huynh nhưng không ai bắt máy và cũng không gọi lại.

Ngày 8/12, giáo viên chủ nhiệm cắt cử người đến nhà N. ở thôn 1 xã Kon Bờ La để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng cũng không gặp được N., bố mẹ N. đã ly thân.

Hiện chính quyền địa phương và nhà trường đang tiếp tục tìm hiểu, làm rõ vụ việc.