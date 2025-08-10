Nữ CSGT bật người xoay tròn trên không quật ngã 2 'quái xế' trên phố Hà Nội

Hai bên phố, khán giả từ người lớn đến trẻ nhỏ đều dõi theo đầy thích thú, bày tỏ sự thán phục. Nhiều người hào hứng chia sẻ đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến những thế võ và chiến thuật bắt giữ chuyên nghiệp của lực lượng Công an Thủ đô.