Nữ CSGT bật người xoay tròn trên không quật ngã 2 'quái xế' trên phố Hà Nội

Video: Mãn nhãn màn diễu binh, diễu hành tại Ngày hội vì Thủ đô bình yên”
Sáng 10/8, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bùng nổ trong không khí sôi động của “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức, chào mừng 80 năm truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hàng nghìn người dân và du khách được chứng kiến màn diễn tình huống giả định vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, vừa gay cấn vừa mãn nhãn. Theo kịch bản, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, phóng tốc độ cao, lạng lách đánh võng giữa phố đông.
Chúng còn mang theo hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao, sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi.
Khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Hà Nội lập tức chỉ đạo lực lượng triển khai đội hình trấn áp.
Chỉ ít phút sau, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đồng loạt xuất hiện, phối hợp nhịp nhàng.
Xe chuyên dụng chặn đầu nhóm "báo thủ", khép kín vòng vây, tạo thế chủ động. Bị dồn vào thế bí, nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh chống trả quyết liệt.
Khán giả phấn khích vỗ tay không ngớt khi một nữ chiến sĩ CSGT bất ngờ bật người xoay tròn trên không, thực hiện cú san tô đẹp mắt trước khi quật ngã cùng lúc hai thanh niên.
Động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ tình huống khiến những kẻ chống đối không kịp phản ứng.
Ngay sau đó, các đồng đội lập tức áp sát, hỗ trợ khống chế những nghi phạm còn lại.
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nhóm “báo thủ” đã bị bắt gọn, đưa lên xe chuyên dụng áp giải về trụ sở công an.
Hai bên phố, khán giả từ người lớn đến trẻ nhỏ đều dõi theo đầy thích thú, bày tỏ sự thán phục. Nhiều người hào hứng chia sẻ đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến những thế võ và chiến thuật bắt giữ chuyên nghiệp của lực lượng Công an Thủ đô.
Bên cạnh màn diễn tình huống gay cấn, “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” còn có phần duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và trưng bày trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng với 36 khối, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng khoảng 250 phương tiện tham gia.
Không chỉ là dịp để lực lượng Công an biểu dương sức mạnh, đây còn là cơ hội gắn kết cộng đồng, lan tỏa thông điệp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Suốt chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, Công an Hà Nội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kề vai sát cánh cùng Nhân dân bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tinh thần đó đã góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.
“Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” không chỉ tái hiện sinh động nghiệp vụ trấn áp tội phạm mà còn khẳng định bản lĩnh, sức mạnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Thủ đô.
