Nữ ca sĩ Việt vừa nhận cúp với album đạt gần 17 triệu lượt nghe là ai?

(VTC News) -

Ca sĩ Phùng Khánh Linh vừa được nền tảng âm nhạc nổi tiếng toàn cầu Spotify vinh danh bằng chiếc cúp Top song với ca khúc Em đau - sản phẩm nổi bật trích từ album phòng thu thứ ba Giữa một vạn người.

Theo thống kê, album Giữa một vạn người hiện vượt 16,5 triệu lượt nghe trực tuyến; riêng ca khúc Em đau ghi nhận hơn 3,2 triệu lượt phát chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt.

Đây là lần đầu tiên Phùng Khánh Linh được nhận giải thưởng cho thành tích âm nhạc từ một nền tảng nghe nhạc toàn cầu. Theo ca - nhạc sĩ, chiếc cúp không chỉ là phần thưởng cho riêng cá nhân và ê-kíp, mà dành tặng cho toàn bộ cộng đồng người hâm mộ đã không ngừng yêu thương, ủng hộ âm nhạc của cô.

Phùng Khánh Linh nhận cúp vinh danh từ Spotify.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994 tại Bắc Giang. Cô được khán giả biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2015 (đội HLV Thu Phương). Bản hit đầu tiên của cô là Hôm nay tôi buồn - đạt hơn 77 triệu lượt xem trên Youtube sau bốn năm phát hành.

Cuối năm 2020, Phùng Khánh Linh phát hành album đầu tay Yesteryear, bán 3.000 bản, nhận đề cử "Album của năm" và "Nhạc sĩ của năm" tại giải thưởng Cống hiến.

Năm 2022, ca sĩ hợp tác ê-kíp nước ngoài làm album Citopia, gồm 10 nhạc phẩm do cô sáng tác, thuộc dòng nhạc city pop.

Tháng 10/2025, Phùng Khánh Linh tiếp tục phát hành album phòng thu thứ ba Giữa một vạn người. Sản phẩm mới đánh dấu bước chuyển mình trong âm nhạc, tư duy sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc của nữ ca sĩ trên con đường nghệ thuật.

Phùng Khánh Linh cũng từng xuất hiện ở Quảng trường Thời Đại ở New York với tư cách là gương mặt đại diện của tháng trong chiến dịch EQUAL toàn cầu của Spotify.

Nữ ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả sau 8 năm làm nghề.

Nói về hành trình âm nhạc của mình, nữ ca sĩ thẳng thắn cho rằng bản thân vẫn còn "nhiều khuyết điểm, nhiều sai lầm trong cuộc sống". Nhưng chính tình yêu thương và sự ủng hộ bền bỉ của khán giả đã giúp cô trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn và vững vàng trên con đường đã chọn. Phùng Khánh Linh khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến một cách nghiêm túc, chân thành và dài hơi.

Sau "cú hích" giải thưởng từ Spotify, Phùng Khánh Linh sẽ có tour diễn khắp cả nước để quảng bá cho album phòng thu thứ ba được khởi động vào năm 2026.