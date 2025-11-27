Người đứng sau ca khúc gây sốt trong phim điện ảnh Việt dẫn đầu phòng vé

(VTC News) -

Sau hơn 2 tuần công chiếu, Truy tìm long diên hương vẫn là phim dẫn đầu phòng vé Việt. Sau thời gian dài ảm đạm, tác phẩm đầu tay từ đạo diễn Dương Minh Chiến tạo nên một “cú hích” bất ngờ.

Theo Box Office Vietnam, tính đến sáng ngày 27/11, Truy tìm long diên hương đã vượt mốc 156 tỷ đồng.

"Truy tìm long diên hương" vẫn đang dẫn đầu phòng vé Việt.

Thành công của phim nằm ở nhiều yếu tố, nhưng nổi bật nhất chính là cách ê-kíp chọn đặt chất liệu văn hóa biển vào vị trí trung tâm, trong đó chính là việc sử dụng âm nhạc truyền thống.

Ca khúc Lý kéo chài - bài hát dân gian quen thuộc được đưa vào phim tinh tế. Khi được đặt vào các cảnh rượt đuổi, xô xát hay các phân đoạn cao trào của phim, bài hát mang đến hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ vừa lạ tai vừa thân quen.

Ít ai biết, người tạo nên bản phối mới này là nhạc sĩ Cao Bá Hưng - Quán quân Sing My Song 2017. Chia sẻ về việc tạo nên ca khúc, nhạc sĩ trẻ cho biết chỉ đơn giản là tôn trọng tinh thần nguyên bản của tác phẩm và thả bản thân vào mạch cảm xúc đó. Theo anh, phần lớn cũng nhờ thông qua những gợi ý và định hướng sáng tạo của đạo diễn Dương Minh Chiến.

"Nhạc Việt vốn tự nhiên và gần gũi. Chỉ cần mình thật sự yêu và hiểu câu chuyện của tác phẩm, thì dù có là ai, ở đâu, tôi tin rằng bất cứ người Việt Nam nào cũng có thể cảm nhận và thể hiện tốt được cái hồn của các làn điệu ấy”, nhạc sĩ nói.

Cao Bá Hưng cũng khẳng định bản thân tự hào mỗi lần nghe Lý kéo chài vang lên trong bộ phim lần này. Anh mô tả Truy tìm Long diên hương là bộ phim “thật sự mãn nhãn, được làm rất chỉn chu và có chiều sâu”.

“Phim khai thác tốt đời sống, văn hoá và tinh thần của người dân miền biển - vừa khắc hoạ bản sắc truyền thống, vừa truyền tải nhiều thông điệp tích cực, mang nhiều giá trị về đạo đức, tinh thần yêu quê hương của người Việt”, anh nói thêm.

Nhạc sĩ Cao Bá Hưng là người tạo nên bản phối mới cho "Lý kéo chài".

Truy tìm long diên hương không tạo cú nổ doanh thu quá lớn, nhưng sự ổn định và phản hồi tích cực giúp tác phẩm có được sức hút. Đây cũng là tín hiệu lạc quan cho thị trường, cho thấy việc khai thác các yếu tố văn hóa bản địa vẫn là dư địa nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai nếu được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Đạo diễn Dương Minh Chiến nói thành tích doanh thu 100 tỷ nằm ngoài kỳ vọng của anh và ê-kíp. "Tôi không tưởng tượng được rằng khán giả lại đón nhận bộ phim đầu tay của mình nhiều đến vậy. Ban đầu, tôi chỉ mong đủ tiền hoàn vốn để có thể có động lực làm phim tiếp theo. Hiện mọi thứ đã vượt ngoài kỳ vọng của tôi lẫn ê-kíp", anh cho biết.