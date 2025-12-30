Nơi ở của ông Putin bị tấn công, Tổng thống Trump nói thẳng sự thật

(VTC News) -

Tổng hợp diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/12:

Ông Trump phản ứng về vụ tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “rất tức giận” trước thông tin Ukraine bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh ông gọi đây là thời điểm “cực kỳ nhạy cảm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hôm 29/12, Nga tuyên bố nơi ở của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod trở thành mục tiêu của một đợt tấn công tập trung bằng máy bay không người lái tầm xa trong đêm. Theo Moskva, tổng cộng 91 UAV cảm tử bị đánh chặn. Các quan chức Nga lên án đây là hành động khủng bố, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả và cho rằng vụ việc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Trump xác nhận ông nghe trực tiếp về vụ việc từ Tổng thống Putin trong một cuộc điện đàm cùng ngày. Ông cho biết vụ việc khiến ông “rất tức giận”, đặc biệt vì nó xảy ra vào thời điểm ngoại giao nhạy cảm.

“Ngay sáng sớm, ông ấy nói rằng nơi ở của mình bị tấn công. Điều đó không tốt. Đừng quên tên lửa Tomahawk. Tôi đã chặn việc chuyển giao Tomahawk. Tôi không muốn điều đó”, ông Trump nói, ám chỉ các tên lửa hành trình do Mỹ sản xuất mà Kiev nhiều lần đề nghị.

Thông tin về cuộc trao đổi này cũng được trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, xác nhận. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump “bị sốc” trước vụ tấn công và nói: “May mà chúng ta không cung cấp Tomahawk cho Ukraine”.

Ông Zelensky lo ngại Kiev bị tấn công

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ hoàn toàn cáo buộc về vụ tấn công, cho rằng đây là “một lời nói dối khác” nhằm phá hoại những tiến triển trong đàm phán giữa Kiev và Washington. Ông Zelensky cho rằng Moskva muốn thực hiện các đòn tấn công mới nhằm vào thủ đô Kiev và các cơ quan chính phủ Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cảnh báo nguy cơ Nga có thể tấn công thủ đô trong thời gian tới, cho rằng Nga đang “dọn đường dư luận” bằng các tuyên bố về việc nơi ở của Tổng thống Putin bị tấn công. Ông kêu gọi toàn bộ người dân và chính quyền Ukraine phải nâng cao cảnh giác.

Liên quan đến vấn đề tên lửa Tomahawk, trong những tháng gần đây Ukraine tích cực vận động để được Mỹ cung cấp loại vũ khí này, nhưng đều bị Tổng thống Trump từ chối. Ông từng tuyên bố rằng việc chuyển giao Tomahawk sẽ là “một bước leo thang mới” đối với Nga. Moskva cũng nhiều lần cảnh báo rằng dù không làm thay đổi cục diện chiến trường, động thái này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Mỹ–Nga.

Xuất khẩu vũ khí của Đức sang Ukraine giảm mạnh

Cùng lúc đó, dữ liệu mới từ Bộ Kinh tế Đức cho thấy lượng vũ khí Đức cung cấp cho Ukraine giảm mạnh trong năm 2025. Theo báo cáo trả lời chất vấn của nghị sĩ đảng Cánh tả Ulrich Thoden, Berlin chỉ phê duyệt xuất khẩu vũ khí và trang bị quân sự trị giá khoảng 1,14 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 8/12/2025 – giảm gần tám lần so với mức 8,15 tỷ euro của năm ngoái.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Kiev, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Đức trong năm nay cũng giảm đáng kể, xuống còn 8,4 tỷ euro, so với 13,33 tỷ euro năm 2024 và 12,15 tỷ euro năm 2023.

Dù vậy, chính phủ Đức vẫn đang theo đuổi kế hoạch mở rộng quy mô quân đội trong những năm tới. Theo các tài liệu nội bộ được truyền thông Đức tiết lộ hồi tháng 10, Berlin dự kiến chi khoảng 377 tỷ euro để tăng cường năng lực cho các lực lượng lục quân, không quân, hải quân, không gian và tác chiến mạng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng tuyên bố mục tiêu biến Bundeswehr thành “quân đội mạnh nhất châu Âu” và đặt mốc năm 2029 để quân đội Đức đạt trạng thái “sẵn sàng chiến tranh”, với lý do mối đe dọa từ Nga – điều mà Tổng thống Putin đã bác bỏ, gọi đó là “hoàn toàn vô căn cứ”.