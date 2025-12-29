Tổng thống Trump: Khủng hoảng Ukraine là thách thức lớn nhất

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình xung đột Ukraine cũng như triển vọng hợp tác song phương, trong bối cảnh Washington đang chuẩn bị tiếp xúc trực tiếp với Kiev. Hai tổng thống cũng nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi qua điện thoại sau khi cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine kết thúc. Theo phía Nga, đây là cuộc điện đàm thứ chín giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ đầu năm.

Ông Trump là người đầu tiên công bố thông tin về cuộc gọi, viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông “vừa có một cuộc điện đàm tốt và rất hiệu quả với Tổng thống Putin của Nga” trước cuộc gặp lúc 13h cùng ngày với Tổng thống Zelensky.

Theo ông Ushakov, cuộc điện đàm do phía Mỹ khởi xướng, kéo dài khoảng 1 giờ 15 phút, tập trung vào “tình hình hiện nay xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine và triển vọng giải quyết xung đột”.

Ông Trump điện đàm với Tổng thống Putin trước cuộc gặp then chốt với Ukraine. Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ sớm nói chuyện lại qua điện thoại ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và phái đoàn Ukraine tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Liên quan đến tiến trình tìm kiếm giải pháp, ông Ushakov cho biết trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump thừa nhận “khủng hoảng Ukraine là thách thức lớn nhất” đối với ông hiện nay, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào cam kết của Nga đối với một giải pháp chính trị và ngoại giao. Theo cố vấn Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình này thông qua hai nhóm làm việc đặc biệt.

Cụ thể, một nhóm sẽ phụ trách các vấn đề an ninh, trong khi nhóm còn lại tập trung vào các vấn đề kinh tế. Lịch trình triển khai hai nhóm làm việc này dự kiến sẽ sớm được hoàn tất, có thể vào đầu tháng 1 năm 2026.

Theo phía Nga, để chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, Ukraine cần đưa ra một quyết định chính trị “táo bạo và có trách nhiệm”, phù hợp với những nỗ lực chung của Nga và Mỹ. Ông Ushakov cho rằng, với tình hình hiện nay trên chiến tuyến, việc chính quyền Ukraine sớm đưa ra quyết định liên quan đến khu vực Donbass là điều hợp lý.

Cố vấn Điện Kremlin cũng cho biết các tổng thống Nga và Mỹ nhìn chung có chung quan điểm rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời do Ukraine và các nước châu Âu đề xuất, dù nhằm chuẩn bị trưng cầu dân ý hay vì những lý do khác có nguy cơ chỉ kéo dài xung đột và dẫn tới khả năng tái bùng phát giao tranh.

Cuộc điện đàm cũng đề cập tới triển vọng quan hệ Nga - Mỹ trong giai đoạn hậu xung đột. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump nhấn mạnh mong muốn chiến sự sớm kết thúc, đồng thời nêu bật những tiềm năng hợp tác kinh tế đáng kể giữa Mỹ và Nga, cũng như với Ukraine, có thể mở ra sau khi đạt được một giải pháp hòa bình.

Cuối cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã gửi tới nhau những lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới, đồng thời chúc phúc cho nhân dân hai nước. Theo phía Điện Kremlin, toàn bộ cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí thân thiện, tích cực và thực chất, với mong muốn chung là hướng tới một giải pháp hòa bình, lâu dài cho xung đột tại Ukraine.