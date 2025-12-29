Nga cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin, Kiev phủ nhận

(VTC News) -

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29/12 cáo buộc Ukraine đã tìm cách tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod, đồng thời cho biết Moskva đang xem xét lại lập trường trong các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Lavrov, trong hai ngày 28-29/12, Ukraine đã sử dụng 91 thiết bị bay không người lái tầm xa nhằm vào khu nhà nơi Tổng thống Nga cư trú tại Novgorod. Ông nói toàn bộ số UAV này đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ.

Ông Lavrov cảnh báo “những hành động như vậy sẽ không thể không bị đáp trả”, gọi vụ việc là hành vi “khủng bố nhà nước”, đồng thời cho biết Nga đã lựa chọn các mục tiêu cho các đòn tấn công trả đũa.

Ngoại trưởng Nga cho biết vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đang diễn ra. Ông nhấn mạnh Nga sẽ không rời khỏi tiến trình đàm phán, nhưng lập trường của Moskva sẽ được rà soát lại.

Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của Nga, gọi đây là thông tin sai lệch và cho rằng Moskva đang chuẩn bị dư luận cho khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở Kiev.

Hiện chưa rõ Tổng thống Putin có mặt tại dinh thự ở Novgorod vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không.

Cũng trong ngày 29/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị quân đội tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine, sau khi một chỉ huy Nga cho biết các lực lượng của Moskva hiện chỉ còn cách thành phố lớn nhất của khu vực này khoảng 15 km.

Trước đó, trong một tuyên bố khác, Điện Kremlin muốn Ukraine cần rút lực lượng khỏi phần Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát nếu muốn đạt được hòa bình, đồng thời cảnh báo việc không đạt thỏa thuận có thể khiến Ukraine tiếp tục mất thêm lãnh thổ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định yêu cầu này áp dụng với Donbass, song từ chối bình luận liệu có bao gồm các vùng Zaporizhzhia và Kherson hay không.

Theo các ước tính của Nga, Moskva hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Động thái xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm ngày 28/12, ngay trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mỹ. Sau cuộc gặp, ông Trump cho rằng Nga và Ukraine đang tiến gần hòa bình hơn, dù thừa nhận tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều phức tạp.