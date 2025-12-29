Điện Kremlin: Ukraine cần rút quân khỏi Donbass

(VTC News) -

Điện Kremlin ngày 29/12 ra tuyên bố, Ukraine cần rút lực lượng khỏi phần Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát nếu muốn hòa bình, đồng thời cảnh báo rằng việc không đạt được thỏa thuận có thể khiến Ukraine tiếp tục mất thêm lãnh thổ.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm hôm 28/12, ngay trước thềm cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Miami. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ dự kiến sẽ sớm tiếp tục điện đàm trong thời gian tới.

Ông Peskov từ chối bình luận về khả năng thành lập khu kinh tế tự do tại Donbass cũng như tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát, nói rằng Điện Kremlin không xem đây là những vấn đề phù hợp để thảo luận vào thời điểm này.

Làm rõ phát biểu của trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov về “quyết định mà Kiev cần đưa ra” liên quan đến Donbass, ông Peskov khẳng định Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực mà nước này vẫn còn kiểm soát.

“Chúng tôi đang nói đến việc rút các lực lượng vũ trang của chế độ khỏi Donbass”, ông Peskov cho biết. Khi được hỏi liệu yêu cầu này có áp dụng với các vùng Zaporizhzhia và Kherson hay không, ông từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Theo các ước tính của Nga, Moskva hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, khoảng 90% Donbass, 75% các vùng Zaporizhzhia và Kherson, cùng một phần các tỉnh Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ông Peskov cho biết hiện chưa có kế hoạch điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng dẫn lại phát biểu của Tổng thống Trump rằng Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ vào tay Nga trong những tháng tới nếu Kiev không đạt thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump, ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ), ngày 28/12/2025. (Ảnh: Reuters/Jonathan Ernst)

Ngày 28/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Mỹ tham dự cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida. Sau cuộc gặp, ông Trump khẳng định Nga và Ukraine “đang tiến gần hòa bình hơn bao giờ hết”, song thừa nhận tiến trình đàm phán vẫn phức tạp và có thể đổ vỡ. Hai bên cho biết các vấn đề then chốt còn tồn tại gồm tương lai các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và các bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm ngăn nguy cơ xung đột tái diễn. Ông Trump khẳng định ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn nghiêm túc trong việc tìm kiếm hòa bình, trong khi Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine “sẵn sàng cho hòa bình” nhưng nhấn mạnh Kiev và Moskva có lập trường khác biệt sâu sắc về Donbass.