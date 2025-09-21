(VTC News) -

Mỹ - Trung Quốc đồng ý thỏa thuận về TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tương lai của TikTok tại Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã “phê duyệt thỏa thuận TikTok”, trong khi phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ “tôn trọng mong muốn của doanh nghiệp” và ủng hộ giải pháp phù hợp với luật pháp hai nước.

Công ty mẹ ByteDance đưa ra tuyên bố cảm ơn hai nhà lãnh đạo vì nỗ lực giữ TikTok hoạt động tại Mỹ, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể. Họ cam kết sẽ tuân thủ luật pháp để đảm bảo TikTok tiếp tục phục vụ người dùng Mỹ thông qua phiên bản TikTok dành riêng.

Một điện thoại đang sử dụng TikTok. (Nguồn: AP)

Theo các báo cáo, thỏa thuận sẽ bao gồm việc tạo ra một ứng dụng TikTok mới dành riêng cho người dùng Mỹ, vẫn sử dụng công nghệ thuật toán của ByteDance. Tuy nhiên, quyền kiểm soát sẽ thuộc về các nhà đầu tư Mỹ, và chính quyền Trump có thể nhận được khoản thanh toán hàng tỷ USD.

Ông Trump đã gia hạn lệnh cấm TikTok thêm một lần nữa – lần thứ tư – cho phép hai bên có thời gian đến tháng 12 để hoàn tất thỏa thuận.

Amazon, Google và Microsoft cảnh báo nhân viên nhanh chóng trở về Mỹ

Amazon, Google và Microsoft đã gửi thông báo nội bộ yêu cầu các nhân viên đang giữ visa H-1B phải nhanh chóng quay trở lại Mỹ trước nửa đêm ngày 21/9/2025. Lý do là một sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng mức phí $100.000 cho mỗi đơn xin nhập cảnh theo diện H-1B.

Theo sắc lệnh, bất kỳ ai đang ở ngoài nước Mỹ và muốn quay lại bằng visa H-1B sẽ phải trả khoản phí khổng lồ này. Các công ty lo ngại rằng nếu nhân viên không về kịp trước thời điểm quy định, họ sẽ bị từ chối nhập cảnh hoàn toàn.

Các công ty công nghệ hàng đầu đang gặp nhiều bài toán "hóc búa" về nhân sự từ đầu năm 2025 cho tới nay. (Nguồn: Forbes)

Các tập đoàn khuyến cáo những người đang ở Mỹ theo diện H-1B hoặc H-4 (người phụ thuộc) nên ở lại và không đi nước ngoài cho đến khi có thông báo mới. Việc rời khỏi Mỹ lúc này có thể khiến họ không thể quay lại nếu không đóng khoản phí nêu trên.

Các bản ghi nhớ từ ba công ty đều thừa nhận rằng thông báo này được đưa ra quá gấp gáp và họ sẽ cố gắng hỗ trợ nhân viên bị ảnh hưởng. Microsoft thậm chí còn chuẩn bị một biểu mẫu để nhân viên điền thông tin nếu đang ở nước ngoài.