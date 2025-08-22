Sàn gỗ bị hở: Nguyên nhân và cách xử lý

(VTC News) -

Sàn gỗ ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế nội thất hiện đại. Bên cạnh ưu điểm, sàn gỗ cũng không tránh khỏi tình trạng hở khe, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến tuổi thọ. Việc hiểu rõ nguyên nhân và nắm được cách xử lý sẽ giúp gia chủ bảo vệ sàn gỗ hiệu quả hơn.

Nguyên nhân khiến sàn gỗ bị hở

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến sàn gỗ bị hở là co ngót vật liệu. Sàn gỗ thường thay đổi kích thước theo thời tiết. Vào mùa hanh khô, độ ẩm không khí thấp khiến gỗ co lại, tạo khe hở giữa các tấm. Ngược lại, vào mùa nồm ẩm, gỗ có thể giãn nở, thậm chí cong vênh.

Ngoài ra, quá trình thi công sai kỹ thuật cũng dẫn đến tình trạng sàn gỗ bị hở. Nếu đội ngũ thi công không để khe giãn nở phù hợp hoặc lắp đặt không chuẩn xác, sàn rất dễ bị xô lệch sau một thời gian sử dụng.

Sàn gỗ bị hở có thể do ngấm nước. (Ảnh minh họa)

Một nguyên nhân khác là sàn gỗ kém chất lượng, độ dày không đạt chuẩn, hoặc cốt gỗ không ổn định cũng dễ bị biến dạng. Thêm vào đó, việc bảo quản và vệ sinh không đúng cách như lau sàn bằng quá nhiều nước, để vật nặng đè ép, hoặc không duy trì độ ẩm hợp lý trong phòng cũng làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, sàn gỗ bị ngấm nước cũng là nguyên nhân khiến sàn gỗ bị hở khe.

Cách xử lý sàn gỗ bị hở

Để xử lý, trước hết, cần xác định mức độ hở khe. Với những khe nhỏ, có thể sử dụng keo chuyên dụng hoặc sáp nến màu tương đồng để lấp đầy, vừa cải thiện thẩm mỹ vừa ngăn bụi bẩn.

Nếu khe hở lớn, giải pháp hiệu quả là tháo lắp lại một phần sàn. Thợ thi công sẽ điều chỉnh các tấm gỗ, chèn bổ sung hoặc thay thế bằng thanh gỗ mới để đảm bảo độ khít. Trường hợp nguyên nhân đến từ độ ẩm, gia chủ nên trang bị máy hút ẩm hoặc máy tạo ẩm để cân bằng không khí trong phòng, hạn chế co ngót.

Ngoài ra, việc bảo dưỡng định kỳ vô cùng quan trọng. Gia chủ nên lau sàn bằng khăn ẩm vắt kỹ, tránh để nước đọng. Khi kê đồ nội thất, nên dùng đệm lót dưới chân để giảm áp lực. Đặc biệt, lựa chọn sàn gỗ chất lượng cao, thi công bởi đơn vị uy tín ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng hở khe về sau.