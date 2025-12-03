Những sai lầm khi phối màu nội thất khiến không gian chật chội

(VTC News) -

Màu sắc không chỉ giúp trang trí mà còn là "chìa khóa" mở rộng cảm giác không gian. Hiểu đúng và tránh những sai lầm trong việc chọn màu nội thất là cách khai thác tối đa lợi thế diện tích.

Dùng quá nhiều màu đậm trong cùng một không gian

Các gam màu đậm như xanh navy, nâu gỗ sậm, đỏ đô hay đen mang lại vẻ sang trọng. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều sẽ tạo cảm giác nặng nề và bao trùm toàn bộ căn phòng.

Không ít người vì muốn ngôi nhà trông cá tính mà lạm dụng màu đậm cho cả tường, trần, rèm và đồ nội thất. Hậu quả là ánh sáng bị hút vào các mảng màu tối, khiến không gian nhỏ lại và thiếu sự thoáng đãng.

Để khắc phục, nên kết hợp màu đậm với các gam trung tính hoặc màu sáng làm nền, đồng thời bố trí thêm ánh sáng tự nhiên hoặc đèn chiếu sáng hợp lý.

Phối quá nhiều màu sắc nhưng không có điểm nhấn

Một trong những lỗi phổ biến của người thiếu kinh nghiệm thiết kế là cố gắng “nhồi nhét” quá nhiều màu trong một căn phòng: sofa màu này, tường màu khác, thảm lại thêm họa tiết sặc sỡ.

Sự thiếu liên kết khiến tổng thể bị rối mắt, gây cảm giác chật chội dù diện tích thực tế không hề nhỏ.

Nguyên tắc 60-30-10 là gợi ý hữu ích: 60% là màu chủ đạo (tường, trần), 30% là màu bổ trợ (nội thất lớn), và 10% là màu điểm nhấn (phụ kiện trang trí).

Màu tường quá tối hoặc quá sặc sỡ

Nhiều gia đình muốn tạo sự khác biệt nên chọn sơn tường màu đậm hoặc màu neon nổi bật. Tuy nhiên, những gam màu này khiến không gian trở nên nặng và bí, đặc biệt với phòng nhỏ hoặc thiếu sáng.

Các mảng tường tối thu hút ánh sáng, khiến căn phòng bị thu hẹp về mặt cảm giác. Trong khi đó, màu quá sặc sỡ gây mỏi mắt và dễ tạo sự bức bối. Lựa chọn thông minh là ưu tiên màu sáng, nhẹ nhàng như trắng, be, kem, ghi nhạt – vừa dễ phối màu nội thất, vừa mở rộng không gian hiệu quả.

Không đồng bộ giữa màu nội thất và ánh sáng

Ánh sáng quyết định cách mắt người nhìn nhận màu sắc. Một món đồ có màu đẹp dưới ánh sáng tự nhiên nhưng lại trở nên xỉn hoặc tối hơn dưới ánh sáng vàng.

Sai lầm thường gặp là chọn màu nội thất mà không cân nhắc nguồn sáng chính của căn phòng. Những không gian ít cửa sổ nhưng lại sơn tường màu tối hoặc dùng đồ gỗ sậm màu sẽ càng chật chội hơn.

Giải pháp là tận dụng ánh sáng tự nhiên, chọn màu sáng cho khu vực thiếu sáng và sử dụng đèn có nhiệt độ màu phù hợp để tôn lên vẻ đẹp của nội thất.

Lạm dụng nội thất màu sắc nổi bật

Những món đồ như sofa đỏ, ghế vàng hay bàn xanh đậm có thể tạo điểm nhấn ấn tượng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ khiến căn phòng rối mắt.

Đặc biệt trong các không gian nhỏ, đồ nội thất màu nổi dễ khiến diện tích bị “thâu tóm”. Vì vậy, chỉ nên chọn 1–2 món nội thất nổi bật và giữ phần còn lại theo tông trung tính để tạo sự cân bằng.

Kết hợp sai tông màu lạnh – nóng

Việc phối sai tông giữa màu lạnh và màu nóng dễ khiến căn phòng mất cân bằng. Chẳng hạn, dùng quá nhiều màu lạnh như xanh dương, xám hoặc tím khiến không gian trở nên trống trải. Trong khi đó, màu nóng quá nhiều gây cảm giác bức bí. Sự kết hợp thiếu kiểm soát khiến không gian vốn nhỏ lại càng chật.

Do đó, hãy xác định phong cách chủ đạo trước, sau đó bổ sung màu sắc tương phản ở mức độ vừa phải để không gian hài hòa.