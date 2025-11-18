Nên mua chung cư xây thô hay đã hoàn thiện nội thất?

(VTC News) -

Những năm gần đây, chung cư trở thành lựa chọn nhà ở phổ biến của người dân thành thị. Khi tìm hiểu các dự án, người mua thường đứng trước hai lựa chọn: mua căn hộ bàn giao theo dạng xây thô hoặc căn hộ đã hoàn thiện nội thất.

Cả hai hình thức đều có ưu – nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu và khả năng tài chính. Do vậy, việc hiểu rõ đặc điểm của từng loại sẽ giúp người mua đưa ra quyết định chính xác hơn.

Căn hộ bàn giao thô

Căn hộ chung cư bàn giao thô là loại căn hộ chỉ hoàn thiện phần kết cấu như tường, sàn, đường điện nước chờ, cửa chính và lan can.

Căn hộ bàn giao thô. (Ảnh: HomeUp)

Ưu điểm lớn nhất của loại căn hộ này là tự do thiết kế. Gia chủ có thể tùy chỉnh phong cách, chất liệu, công năng và bố trí không gian theo thẩm mỹ cá nhân. Điều này đặc biệt phù hợp với những người yêu thích sự độc đáo hoặc muốn tối ưu không gian theo thói quen sinh hoạt của gia đình.

Căn hộ bàn giao thô thường có giá thấp hơn 10 - 20% so với căn hộ hoàn thiện, tùy dự án. Người mua phải chi thêm tiền sơn sửa, mua sắm nội thất... nên chênh lệch về tổng chi phí không quá lớn. Nhiều trường hợp mua nhà đã hoàn thiện còn rẻ hơn khi gia chủ chọn lắp đồ nội thất quá đắt.

Hạn chế lớn nhất của căn hộ xây thô là mất thời gian và công sức. Việc thi công nội thất có thể kéo dài 2 – 4 tháng, phụ thuộc vào kiểu thiết kế và chất liệu sử dụng. Người mua phải dành thời gian giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh, làm việc với thợ, đơn vị thiết kế – thi công. Với những người bận rộn hoặc không có kinh nghiệm, quá trình này có thể gây áp lực.

Căn hộ chung cư có nội thất

Căn hộ đã hoàn thiện nội thất thường được chủ đầu tư bàn giao với đầy đủ sàn, trần, hệ tủ bếp, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện cơ bản, thậm chí có dự án bàn giao kèm nội thất rời.

Căn hộ đầy đủ nội thất. (Ảnh minh họa)

Ưu điểm lớn nhất của loại căn hộ này là tiện lợi. Người mua có thể dọn vào ở ngay sau khi nhận nhà, phù hợp với những người cần chỗ ở gấp như gia đình trẻ, người đi làm xa hoặc đang thuê nhà.

Mọi hạng mục đã được chủ đầu tư hoàn thiện theo tiêu chuẩn, người mua không cần giám sát thi công hay xử lý các rắc rối liên quan đến vật liệu, thợ xây.

Tuy nhiên, nhược điểm của căn hộ đã hoàn thiện nội thất là ít linh hoạt về thiết kế. Nếu không thích cách bố trí của chủ đầu tư, gia chủ phải sửa chữa lại, gây tốn kém và lãng phí.

Hơn nữa, giá bán căn hoàn thiện thường cao hơn 10–30% so với căn thô.

Nên mua căn hộ bàn giao thô hay có nội thất?

Theo các chuyên gia, việc chọn mua căn hộ bàn giao thô hay đã hoàn thiện nội thất phụ thuộc vào tài chính, thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng của mỗi gia chủ.

Nếu muốn thiết kế theo phong cách riêng, ưu tiên tính cá nhân hóa, hoặc muốn chia nhỏ chi phí hoàn thiện theo thời gian, căn hộ bàn giao thô là lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, nếu cần ở ngay, muốn tiết kiệm thời gian, mua căn hộ có nội thất là lựa chọn hợp lý.

Dù lựa chọn loại nào, người mua nên kiểm tra kỹ chất lượng thi công, giấy tờ pháp lý, tiêu chuẩn bàn giao và uy tín của chủ đầu tư để đảm bảo an toàn khi quyết định xuống tiền.