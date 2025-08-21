Nên tự mua nội thất hay thuê thiết kế?

(VTC News) -

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà, bố trí nội thất là vấn đề nhiều gia chủ băn khoăn. Có hai hướng phổ biến là tự mua đồ và sắp đặt theo sở thích hoặc thuê dịch vụ thiết kế nội thất chuyên nghiệp. Mỗi lựa chọn đều có ưu điểm và hạn chế riêng, tùy thuộc vào nhu cầu, ngân sách và phong cách sống của từng gia đình.

Tự mua nội thất

Ưu điểm của việc tự muanội thấtlà sự chủ động tuyệt đối. Gia chủ có thể thoải mái chọn lựa theo sở thích, tự do tham khảo nhiều cửa hàng và săn khuyến mãi để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, việc tự thiết kế nội thất còn giúp gia chủ thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ riêng, độc nhất. Khi tự thiết kế, gia chủ có thể tận dụng tái chế nhiều món đồ nội thất cũ hỏng hoặc lỗi thời.

Tuy nhiên, nhược điểm của việc tự mua nội thất là dễ rơi vào tình trạng thiếu hài hòa, chưa phù hợp với không gian căn nhà.

Tự mua nội thất giúp tiết kiệm chi phí. (Ảnh minh họa)

Kích thước, màu sắc, phong cách dễ bị chênh lệch, dẫn đến không gian chật chội hoặc rối mắt. Đặc biệt, với những căn hộ chung cư diện tích nhỏ, việc tự ước lượng kích thước đồ nội thất thường khiến nhiều gia đình lúng túng.

Thêm nữa, khi tự mua nội thất, gia chủ mất thời gian tìm kiếm ý tưởng, đo đạc diện tích, tính toán phương án thiết kế...Việc làm này tốn không ít thời gian của chủ nhà.

Thuê thiết kế nội thất

Dịch vụ thiết kế nội thất ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt ở các thành phố lớn. Ưu điểm lớn nhất của hình thức này là tính chuyên nghiệp. Kiến trúc sư sẽ khảo sát diện tích, ánh sáng và thói quen sinh hoạt của gia chủ để đưa ra phương án tối ưu. Nhờ đó, không gian sống vừa tiện nghi vừa có tính thẩm mỹ cao.

Ngoài ra, thuê thiết kế còn giúp hạn chế rủi ro khi mua sắm. Gia chủ không cần mất công lo lắng về việc chọn sai kích thước hoặc màu sắc. Nhiều công ty thiết kế còn có xưởng sản xuất riêng, đảm bảo sản phẩm cho từng căn phòng.

Thuê thiết kế nội thất còn giúp hạn chế tình huống mua sai kích thước đồ đạc, từ đó đảm bảo chất lượng công trình.

Điểm trừ duy nhất của thuê thiết kế nội thất là chi phí cao hơn so với việc tự mua, đôi khi vượt ngân sách dự kiến của gia đình.

Thuê dịch vụ thiết kế nội thất đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ cao. (Ảnh: Sbs House)

Nên tự mua nội thất hay thuê thiết kế?

Việc chọn cách tự mua nội thất hoặc thuê thiết kế chuyên nghiệp tùy theo ngân sách và sở thích của từng gia chủ.

Nếu gia chủ có gu thẩm mỹ tốt, thích sự linh hoạt và muốn tiết kiệm, tự mua nội thất là lựa chọn phù hợp. Tự mua nội thất cũng phù hợp với một phòng hay một khu vực nhỏ, giúp tránh lãng phí tiền không cần thiết.

Ngược lại, với những gia chủ bận rộn, không am hiểu nhiều về thiết kế hoặc mong muốn một không gian đồng bộ, việc thuê dịch vụ thiết kế nội thất là khoản đầu tư xứng đáng.

Trên thực tế, nhiều gia đình hiện chọn cách kết hợp thuê thiết kế tổng thể để có bản vẽ chi tiết, sau đó tự mua một số món nội thất cơ bản theo gợi ý, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo các chuyên gia, dù chọn tự mua hay thuê thiết kế, điều quan trọng nhất là sự phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Căn nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian thể hiện phong cách sống và mang lại cảm giác thoải mái cho mọi thành viên. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng để tìm ra giải pháp nội thất tối ưu cho tổ ấm.