Theo BBC Science Focus, tại triển lãm GITEX Global và Expand North Star – một trong số những sự kiện công nghệ và trí tuệ nhân tạo lớn nhất thế giới diễn ra ở Dubai - các phóng viên đã tìm kiếm những phát minh độc đáo, đầy tiềm năng, hứa hẹn sớm bước ra thị trường.

Taxi bay kết hợp xe tự lái

Khó ai hình dung một chiếc ô tô bay có thể kết nối trực tiếp với xe 4 bánh thông thường. Nhưng đó chính là ý tưởng của GOVY AirCab, mẫu taxi bay do Tập đoàn Ô tô Quảng Châu phát triển.

Phương tiện này có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng từ khung gầm tự động trên mặt đất, hoạt động linh hoạt như một chiếc taxi truyền thống, đồng thời trở thành taxi bay khi cần di chuyển trên không.

GOVY AirCab - chiếc taxi bay kết hợp xe tự lái, mang đến hành trình liền mạch chỉ với một cú nhấp chuột (Nguồn: GOVY)

“Đây là tầm nhìn mới nhất cho tương lai giao thông", chuyên gia sản phẩm Hanxuan Liu của GOVY chia sẻ. Với hành trình liền mạch chỉ bằng một cú nhấp chuột, người dùng không cần đổi phương tiện – chỉ việc gọi xe, bay đến khu vực mong muốn, rồi tiếp tục di chuyển đến điểm cuối cùng.

GOVY đã hoàn tất các chuyến bay thử nghiệm và đang chờ chứng nhận an toàn. Dự kiến, sản phẩm sẽ được trình diễn công khai vào cuối năm sau và triển khai tại Trung Quốc trong vòng 2 năm, trước khi tiến sang Mỹ và châu Âu trong khoảng 5 năm tới.

Tơ nhện chữa lành trái tim

Bền hơn thép nhưng linh hoạt và thân thiện sinh học, tơ nhện tổng hợp đang mở ra hướng đi mới cho y học. Công ty công nghệ sinh học PrintyMed (Latvia) đã mô phỏng quy trình kéo sợi tự nhiên của nhện, tạo ra loại tơ có độ bền, độ dẻo và khả năng tương thích sinh học cao, không gây hại cho mô sống.

Tơ nhện sinh học mô phỏng do PrintyMed phát triển có tiềm năng cách mạng hóa y học. (Nguồn: PrintyMed)

Hợp tác cùng Viện Tổng hợp Hữu cơ Latvia, nhóm nghiên cứu đã thiết kế protein có thể kéo thành sợi bằng quy trình mô phỏng sinh học. Kết quả là một vật liệu bền vững, có thể sản xuất quy mô lớn và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực y học ra đời.

Sợi tơ nhện tổng hợp ra đời bằng quy trình kéo sợi mô phỏng sinh học của PrintyMed. (Nguồn: PrintyMed)

PrintyMed kỳ vọng sử dụng loại tơ này để phát triển “nội tạng trên chip” phục vụ thử nghiệm thuốc, chế tạo van tim chống đông máu, băng vết thương tăng tốc lành mô và thậm chí khung mô nhân tạo – góp phần giảm tình trạng thiếu hụt nội tạng cấy ghép toàn cầu.

Kính áp tròng thay thế mọi màn hình

Startup XPANCEO đang hướng tới mục tiêu tạo ra kính áp tròng thông minh đầu tiên trên thế giới, có thể thay thế điện thoại, đồng hồ thông minh và kính mắt.

Đồng sáng lập Roman Axelrod cho rằng, “các thiết bị hiện nay quá cồng kềnh, gây hại cho sức khỏe và môi trường. Chúng ta cần một giao diện tinh gọn hơn”. Theo ông, trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò là “bộ não và trái tim”, trong khi công nghệ thực tế mở rộng (XR) – thể hiện qua kính hoặc thấu kính – sẽ trở thành giao diện của tương lai.

Kính áp tròng thử nghiệm của XPANCEO được thiết kế nhằm thay thế điện thoại. (Nguồn: XPANCEO)

Thấu kính thông minh này được kỳ vọng tích hợp nhiều tính năng như cảm biến sinh học theo dõi sức khỏe, tầm nhìn ban đêm, chức năng zoom và khả năng hiển thị dữ liệu trực tiếp.

Tiến sĩ Valentyn S. Volkov cho biết, XPANCEO hiện mới ở giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ có nguyên mẫu hoàn chỉnh vào cuối năm sau. Do được xếp loại là thiết bị y tế, quá trình phát triển sẽ được giám sát chặt chẽ.

Ảnh 3D "lơ lửng" ngoài đời thực

Công ty Voxon (Úc) đang biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực với công nghệ VLED, cho phép tạo ra hình ảnh 3 chiều sống động như đang trôi nổi trong không gian.

Không giống công nghệ 3D phẳng, màn hình thể tích của Voxon gồm hàng triệu điểm sáng treo trong không trung, tạo ra hình ảnh 360 độ mà người xem có thể quan sát từ mọi góc.

Voxon VX2 trình chiếu ảnh 3 chiều 360° không cần tai nghe. (Nguồn: Voxon/Gavin Smith)

Thiết bị để bàn Voxon VX2 có thể hiển thị ảnh y học, mô hình phân tử, nhân vật trò chơi hay bản vẽ kiến trúc ở dạng 3D hoàn chỉnh, trong khối trụ kính cao khoảng 25 cm mà không cần kính hay tai nghe hỗ trợ.