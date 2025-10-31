Công nghệ 31/10: Mỹ - Trung vẫn chưa thỏa thuận xong về TikTok

(VTC News) -

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ về TikTok

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ làm việc với Mỹ để “giải quyết hợp lý” các vấn đề liên quan đến việc tách TikTok khỏi công ty mẹ ByteDance. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không đưa ra khung thời gian hay chi tiết cụ thể nào.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Dù đây là cuộc gặp quan trọng, ông Trump không đề cập đến TikTok trong phần phát biểu sau đó.

TikTok vẫn chưa có lối ra: Mỹ – Trung chưa chốt thỏa thuận. (Nguồn: CNBC)

Theo luật an ninh quốc gia của Mỹ, ByteDance buộc phải bán lại hoạt động TikTok tại Mỹ hoặc sẽ bị cấm. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa phê duyệt các điều khoản của thỏa thuận, vốn sẽ cho phép một công ty liên doanh mới kiểm soát TikTok tại Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng việc thiếu chi tiết cụ thể từ phía Trung Quốc có thể làm tăng rủi ro sai lệch trong chính sách. Một số nhà phân tích nghi ngờ rằng lợi ích của Bắc Kinh trong vấn đề TikTok không hoàn toàn phù hợp với động cơ của Mỹ.

Apple dự báo doanh số iPhone dịp nghỉ lễ vượt kỳ vọng

CEO Apple Tim Cook cho biết doanh số iPhone trong quý 4/2025 với nhiều dịp lễ lớn sẽ tăng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước và tổng doanh thu dự kiến tăng 10–12%. Những con số này vượt xa dự báo của các nhà phân tích Phố Wall.

Trong quý 3/2025, Apple gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đối với các mẫu iPhone 17 và một số mẫu iPhone 16 cũ. Việc ra mắt iPhone Air tại Trung Quốc bị trì hoãn do quy định về e-SIM, khiến doanh số tại thị trường này giảm.

Tổng Giám đốc Điều hành Apple Tim Cook tham dự một sự kiện tại Trung Quốc năm 2024. (Nguồn: Reuters)

Dù doanh số iPhone không đạt kỳ vọng, Apple vẫn vượt qua mục tiêu lợi nhuận nhờ các sản phẩm khác như AirPods mới tích hợp AI dịch ngôn ngữ, cùng với doanh số mạnh từ dịch vụ, Mac và phụ kiện.

Apple phải chịu chi phí liên quan đến thuế quan khoảng 1,1 tỷ USD trong quý vừa qua và dự kiến tăng lên 1,4 tỷ USD trong quý hiện tại. Biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt 47–48%, cao hơn mức trung bình dự báo của Phố Wall.

Meta huy động tới 30 tỷ USD trái phiếu để mở rộng hạ tầng AI

Meta Platforms thông báo sẽ huy động tối đa 30 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu gồm sáu phần, với thời hạn từ 5 đến 40 năm. Đây là đợt phát hành lớn nhất từ trước đến nay của công ty.

Động thái này nhằm tài trợ cho việc mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đang trở nên ngày càng tốn kém. Meta cho biết chi tiêu vốn trong năm tới sẽ “tăng đáng kể” so với năm 2025.

Các nhà đầu tư đang theo sát tốc độ hoàn vốn của những khoản đầu tư lớn vào AI, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ông lớn công nghệ như Google, Microsoft và Amazon.