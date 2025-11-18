Những người truyền cảm hứng trên đường chạy

(VTC News) -

Đà Lạt, 16/11 – Không chỉ là một cuộc thi thể thao, Giải Marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 còn là nơi tỏa sáng của những gương mặt tiêu biểu, truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng tinh thần quyết tâm, đoàn kết và sẻ chia. Mỗi vận động viên, từ người chuyên nghiệp đến người mới tham gia, đều góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và niềm vui thể thao.

Những runner chinh phục thử thách.

Trong số hàng nghìn vận động viên, có những câu chuyện đặc biệt về nghị lực và tinh thần vượt lên chính mình. Một vận động viên lớn tuổi, vẫn hoàn thành trọn vẹn cự ly 5km, chia sẻ: “Đối với tôi, chạy không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là cách thể hiện sự sẻ chia. Mỗi bước chân hôm nay là một cơ hội giúp các em nhỏ vùng cao được tiếp tục ước mơ học tập.”

Vận động viên trẻ – niềm hy vọng tương lai

Nhiều vận động viên sinh viên, học sinh tham gia giải chạy cũng trở thành những gương mặt tiêu biểu. Họ không chỉ rèn luyện thể lực mà còn lan tỏa thông điệp “Mỗi bước chân – Một ước mơ”, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và giá trị sẻ chia.

Những gương mặt tiêu biểu này là minh chứng sống động cho sức mạnh của tinh thần cộng đồng. Họ không chỉ chinh phục thử thách cá nhân mà còn kết nối mọi người xung quanh bằng lòng nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết và yêu thương.

Picture1.jpg

Giải Marathon Liên Minh Group 2025 không chỉ ghi dấu ấn bởi những bước chạy bền bỉ mà còn bởi những gương mặt tiêu biểu, là nguồn cảm hứng để mọi người vượt qua giới hạn bản thân, lan tỏa yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng.