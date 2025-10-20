Những người ngâm mình dưới nước đen, khơi dòng chảy ‘cứu lụt’ cho Hà Nội

Video: Những công nhân thầm lặng "cứu lụt" cho Hà Nội
Những ngày cuối tuần, đội công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 6 - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội miệt mài làm việc nhiều giờ dưới lòng kênh Trung Thượng, tuyến thoát nước huyết mạch phía tây Thủ đô.
Kênh Trung Thượng nằm ở vùng trũng thấp của thành phố, lại có nhiều đoạn uốn khúc, khiến nơi đây trở thành điểm xung yếu đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần một đoạn bị tắc nghẽn, dòng chảy có thể ngưng trệ hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực khi mưa lớn xảy ra. Nhiệm vụ trọng tâm của 14 công nhân trong ngày là nạo vét bùn đất, dọn sạch vật cản, nhằm bảo đảm tuyến kênh trọng yếu này luôn thông suốt, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ úng ngập mùa mưa lũ.
Dưới lớp nước đen ngòm là bùn thải đặc quánh, chứa đầy rác thải. Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 6 phải dùng sức để lội sâu, dùng xẻng cào để xử lý vật cản, đồng thời phải chịu đựng mùi cống nồng nặc và hôi tanh bốc lên.
Mọi loại rác thải sinh hoạt, vật sắc nhọn, hóa chất đều đổ dồn xuống dòng kênh. Công nhân phải trực tiếp dùng tay gỡ bỏ từng vật cản, chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị thương, nhiễm trùng và phơi nhiễm mầm bệnh từ môi trường độc hại. Ông Nguyễn Xuân Khang, người có 27 năm kinh nghiệm, chia sẻ: “Những người mới có lẽ sẽ khó chịu đựng được mùi chất thải từ xác động vật chết, túi thức ăn thừa, rác thải sinh hoạt… Nhưng chúng tôi làm nghề lâu năm, dần cũng quen. Quan trọng là trang bị kỹ đồ bảo hộ lao động”.
Công việc nạo vét đòi hỏi sự phối hợp và dùng sức người là chủ yếu.
Với những nữ công nhân của Xí nghiệp Thoát nước số 6, nỗi vất vả càng nhân lên gấp bội. Họ vẫn đảm nhiệm những công việc nặng nhọc như vận chuyển bùn, đứng hàng giờ trong môi trường độc hại và phải đối mặt với cả sự mặc cảm nghề nghiệp mà ít ai thấu hiểu.
Mùi hôi nồng nặc và khí thải độc hại bốc lên từ bùn khiến công nhân luôn trong tình trạng ngột ngạt. Mồ hôi thấm ướt qua khẩu trang, đôi mắt lộ rõ sự kiệt sức sau nhiều giờ làm việc. Anh Nguyễn Hùng Cường, Tổ trưởng Tổ duy trì 5 cho biết: “Nồng độ độc tố hóa học trong nước cũng làm ảnh hưởng tới da, hệ hô hấp của anh em công nhân. Một số bệnh công nhân thoát nước có thể mắc phải là: ghẻ nước, nhiễm trùng da, viêm loét kẽ chân, kẽ tay".
Không chỉ đối mặt với bùn đất đặc quánh, dòng kênh còn ẩn chứa vô số vật cản cứng và nặng nằm sâu dưới đáy như bơm kim tiêm, cọc thép, phế liệu, mảnh bê tông, gạch vỡ… Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng các công nhân vẫn phải lội sâu, dùng tay mò mẫm, gỡ bỏ từng vật cản nặng trịch để dòng chảy được khơi thông, đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động thông suốt.
Các chướng ngại vật sắc nhọn nằm sâu dưới bùn chính là nguyên nhân gây ra các vết rách trên đồ bảo hộ của công nhân. Mỗi vết rách nhỏ đều có thể khiến mầm bệnh, hóa chất và nước thải độc hại xâm nhập, nguy cơ họ bị nhiễm bệnh và nhiễm trùng cao.
Sau khi lên bờ, công nhân phải lập tức gột rửa sạch sẽ quần áo và ủng bằng vòi phun nước áp lực cao. Đây là công đoạn bắt buộc để loại bỏ bùn đất, hóa chất và giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm bệnh sau nhiều giờ làm việc trong môi trường độc hại.
Công việc thầm lặng của đội công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 6.
Hàng trăm tấn bùn đen, rác thải đã được xúc lên và chất đầy xe chuyên dụng để đưa đi xử lý.
Sau nhiều giờ đồng hồ ngâm mình dưới dòng nước đen ngòm, họ lại ngồi cùng nhau, chia sẻ, động viên nhau vượt qua mệt mỏi, tiếp tục gắn bó với nghề.
Bình luận