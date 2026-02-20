Những nghi lễ năm mới độc đáo chỉ có ở Philippines

(VTC News) -

Tại Philippines, không khí đón năm mới ngập tràn hân hoan cùng nhiều phong tục đặc sắc. Trước tiên, khắp đất nước như biến thành một “mặt trận” sôi động, khi pháo hoa được bắn lên dồn dập ở khắp nơi. Bên cạnh các tập quán truyền thống thú vị, dịp năm mới tại Philippines còn gắn với nhiều niềm tin và yếu tố dân gian mang màu sắc tâm linh.

Người dân Philippines đón năm mới.

Mặc váy chấm bi

Với người dân Philippines, những vật dụng hay trang phục có hình tròn đều được xem là biểu tượng của sung túc và đủ đầy. Quan niệm này bắt nguồn từ niềm tin cho rằng hình tròn gợi liên tưởng đến đồng tiền xu - hình ảnh quen thuộc của tài lộc. Vì vậy, vào các dịp lễ Tết hay thời khắc năm mới, nhiều người lựa chọn mặc quần áo có họa tiết chấm bi, bởi các chấm tròn nhỏ được tin rằng sẽ mang lại tiền bạc, may mắn và một khởi đầu thịnh vượng cho cả năm.

Ăn đồ nếp

Tại Philippines, ẩm thực không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống mà còn gắn chặt với đời sống tinh thần và các giá trị gia đình. Người dân nơi đây tin rằng việc cùng nhau thưởng thức những món ăn làm từ gạo nếp là cách vun đắp sự gắn bó giữa các thành viên trong nhà, nhất là trong những dịp lễ Tết hay thời khắc đầu năm.

Bánh Puto Bumbong - loại bánh truyền thống ở Philippines. (Ảnh: pinterest)

Các món truyền thống như Bibingka (bánh gạo nướng), Biko (xôi ngọt nấu với nước cốt dừa và đường) hay Tikoy - còn gọi là Nian gao, loại bánh gắn với Tết Nguyên đán của người Hoa thường xuất hiện trên bàn ăn gia đình. Đặc tính dẻo, kết dính của gạo nếp được xem như biểu tượng cho sự quây quần, khăng khít và bền chặt trong quan hệ huyết thống.

Theo quan niệm dân gian, việc chia sẻ những món ăn này không chỉ làm ấm không khí sum họp mà còn được tin là mang lại vận may cho cả gia đình trong năm mới.

Nhảy vào lúc 0h

Tại Philippines, vào thời khắc đồng hồ chuyển sang 0 giờ đêm Giao thừa, trẻ em thường được người lớn khuyến khích nhảy thật cao, bởi nhiều người tin rằng hành động này sẽ giúp các em lớn nhanh và cao hơn trong năm mới.

Thu thập tiền xu

Một tập tục quen thuộc khác của người Philippines trong dịp năm mới, đặc biệt phổ biến với giới trẻ là bỏ đầy tiền xu vào túi và lắc mạnh đúng thời khắc 12 giờ đêm. Nhiều người tin hành động này sẽ đem lại vận may trong năm tới. Bên cạnh đó, không ít gia đình còn rải tiền xu khắp nơi trong nhà - từ góc phòng, ngăn kéo, mặt bàn đến bất kỳ vị trí nào mà họ cho rằng có thể thu hút thêm tài lộc và may mắn.

Tiếng ồn lớn để xua đuổi tà ma

Một nét ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa tại Philippines mỗi dịp năm mới là tập quán đốt pháo và bắn pháo hoa. Người dân tin rằng âm thanh vang dội sẽ xua đuổi tà khí, đẩy lùi điều xui rủi và mở đường cho may mắn trong năm tới.

Bên cạnh pháo hoa, nhiều gia đình còn chủ động tạo tiếng động lớn bằng nhiều cách khác như bấm còi xe, thổi kèn torotot hay gõ vào chảo, nồi, xoong để khuấy động không khí đêm giao thừa.

Không có món gà và cá

Nếu có những món ăn được tin là đem lại vận may thì cũng tồn tại những thực phẩm bị xem là nên tránh trong dịp đầu năm. Tại Philippines, một bộ phận người dân vẫn giữ thói quen không ăn thịt gà và cá, bởi họ cho rằng các món này gợi nhắc đến sự thiếu thốn lương thực.