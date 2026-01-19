Những năm sinh nào phải đổi căn cước công dân trong năm 2026 để không bị phạt?

(VTC News) -

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023 quy định về các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước để làm rõ những năm sinh phải đổi CCCD trong năm 2026, tránh hết hạn như sau: Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Như vậy, trong năm 2026, những công dân sinh năm sau đây buộc phải đổi từ CCCD sang thẻ căn cước mới:

- Công dân sinh năm 2012: Đủ 14 tuổi.

- Công dân sinh năm 2001: Đủ 25 tuổi.

- Công dân sinh năm 1986: Đủ 40 tuổi.

- Công dân sinh năm 1966: Đủ 60 tuổi.

Luật Căn cước 2023 cũng nêu rõ, trường hợp thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn hai năm trước các mốc tuổi phải đổi thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Đặc biệt, nếu công dân được cấp thẻ căn cước từ khi đủ 58 tuổi trở đi thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. (Ảnh minh họa).

Hướng dẫn đổi CCCD hết hạn cho người tạm trú sinh sống tại các tỉnh, thành phố

Điều kiện đổi CCCD hết hạn cho người tạm trú sinh sống tại các tỉnh thành phố: Tài khoản VNeID đã định danh Mức 2; Có đăng ký tạm trú tại tỉnh/thành phố công dân sinh sống.

Để tiến hành đổi CCCD hết hạn, công dân cần đặt lịch hẹn trước trên VNeID. Sau khi đã đặt lịch hẹn thành công, công dân tới đúng ngày và đúng cơ quan công an đã đăng ký để thực hiện thủ tục cấp đổi.

*Lưu ý: Tại một số tỉnh/thành phố lớn, với mật độ dân số cao, công dân nên chủ động đặt lịch hẹn trước trên VNeID để bảo đảm được tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tránh trường hợp quá tải dẫn đến không thực hiện được thủ tục trong ngày và phải chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối với một số tỉnh, thành phố có mật độ dân số thấp hơn, công dân có thể trực tiếp đến cơ quan công an để lấy số thứ tự và chờ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Hướng dẫn đặt lịch hẹn đổi CCCD hết hạn trên VNeID:

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID chọn “Thủ tục hành chính”, sau đó chọn “Cấp đổi thẻ căn cước”.

- Bước 2: Chọn “Tạo mới yêu cầu”, sau đó chọn "Bản thân" hoặc “Khai hộ” tùy vào nhu cầu cấp đổi.

- Bước 3: Tại đây bạn bấm “Kiểm tra thông tin”, sau đó điền các thông tin theo yêu cầu trên màn hình và bấm chọn “Tiếp tục”.

- Bước 4: Màn hình hiển thị thông tin của người yêu cầu cấp đổi thẻ căn cước, bạn kiểm tra lại thông tin và tích chọn vào ô “Tôi xin cam đoan…" sau đó nhấn “Gửi hồ sơ” để hoàn tất đăng ký.

- Bước 5: Đến đúng cơ quan công an và lịch hẹn đã đăng ký để làm các thủ tục liên quan việc cấp đổi thẻ căn cước như: chụp ảnh khuôn mặt, thu thập sinh trắc học mống mắt, vân tay…

*Lưu ý: Sau khi công dân đã đặt lịch hẹn đổi CCCD hết hạn trên VNeID. Cần có mặt đúng ngày tại cơ quan công an đã đăng ký để thực hiện cấp đổi CCCD. Khi làm tới làm thủ tục, công dân mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, không để tóc che chân mày.

Sử dụng thẻ căn cước hết hạn có sao không?

Việc sử dụng thẻ căn cước (CCCD) đã hết hạn không chỉ vi phạm quy định hành chính mà còn kéo theo nhiều hệ lụy.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát giấy tờ tùy thân của khách hàng. Trường hợp căn cước công dân hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền, chuyển khoản tại quầy, ATM và trên các kênh trực tuyến cho đến khi khách hàng cập nhật lại giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định.

Bên cạnh đó, khi thẻ căn cước hết hạn, tài khoản định danh điện tử VNeID gắn với giấy tờ này có thể bị tự động khóa, người dùng không thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ cho đến khi làm lại thẻ căn cước mới.

Theo Điều 11 của Nghị định 282/2025, nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử… Người dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Để tránh bị phạt hoặc gián đoạn giao dịch, người dân thuộc các nhóm tuổi kể trên cần chủ động đổi sang thẻ căn cước mới thông qua ứng dụng VNeID, hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an. Quy trình hiện nay đã được rút gọn đáng kể, chủ yếu là đối chiếu dữ liệu dân cư và thu thập thông tin sinh trắc học như ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt.