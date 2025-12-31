Lỗi chạy xe máy, ô tô chậm bị phạt thế nào?

(VTC News) -

Theo đó, từ ngày 1/1/2025, các quy định về xử phạt hành vi chạy xe chậm và tốc độ tối đa của xe cơ giới đã được điều chỉnh theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Thông tư 38/2024/TT-BGTVT.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, các mức phạt cho lỗi chạy xe chậm được quy định rõ ràng theo từng đối tượng và hành vi vi phạm.

Với xe máy, lỗi chạy chậm được chia làm hai trường hợp. (Ảnh minh họa).

Đối với ô tô, nếu điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn đường có quy định tốc độ hoặc chạy chậm hơn các xe khác đi cùng chiều mà không di chuyển về phía làn đường bên phải (trừ trường hợp xe cùng chiều chạy quá tốc độ quy định), tài xế có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (theo Điểm o, p khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Trong khi đó, với xe máy, lỗi chạy chậm được chia làm hai trường hợp. Nếu điều khiển xe máy chạy dưới tốc độ tối thiểu quy định trên đoạn đường có biển báo tốc độ, người lái sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm k khoản 1 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Tuy nhiên, nếu điều khiển xe với tốc độ thấp nhưng không đi về phía bên phải phần đường, gây cản trở giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Ngoài ra, xe máy chuyên dùng - một loại phương tiện thường sử dụng trong các công việc như vận chuyển hàng hóa đặc thù - cũng phải tuân thủ quy định tương tự.

Nếu những xe này chạy dưới tốc độ tối thiểu trên các đoạn đường có quy định tốc độ, người điều khiển sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, biển báo tốc độ tối thiểu cho phép được ký hiệu là R.306. Biển này là có dạng hình tròn, nền màu xanh dương và chính giữa biển là số ghi tốc độ tối thiểu màu trắng.

Đây cũng là một trong các biển báo giao thông của nhóm biển hiệu lệnh với tác dụng báo hiệu cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.

Biển báo R.306 được sử dụng trên đường giao thông để báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Con số được ghi trên biển báo tốc độ tối thiểu cho phép tính bằng km/h.

Biển báo tốc độ tối thiểu có hiệu lực bắt buộc đối với các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện thuận lợi và an toàn. Các loại xe có tốc độ tối đa theo quy định của nhà sản xuất không đạt tốc độ tối thiểu cho phép thì không được phép đi vào đoạn đường có cắm biển R.306.

Như vậy, chỉ cần nhìn vào con số trên biển báo, người tham gia giao thông sẽ biết tốc độ chạy xe mà mình cần tuân thủ là bao nhiêu.

Ví dụ giữa biển báo R.306 có số 60 màu trắng, người điều khiển phương tiện phải chạy xe với tốc độ bằng hoặc lớn hơn 60km/h nếu không muốn bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.