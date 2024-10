Những món ngon không thể bỏ qua khi du lịch Nha Trang

(VTC News) -

Bún chả cá

Bún chả cá là món ăn ở Nha Trang mà bạn nhất định phải thử qua. Món bún chả cá ngon trứ danh này thường được chọn làm món ăn sáng của nhiều khách du lịch. Điểm nhấn đặc biệt của món bún này nằm ở phần chả cá và nước dùng. Nước dùng của món bún được ninh từ xương cá nên sẽ có được vị ngọt thanh.

Phần chả cá ăn cùng phải là chả cá tươi, quết thật lâu. Khi chiên sẽ vàng giòn bên ngoài, bên trong dai mềm. Ăn kèm với bún chả cá còn có thêm phần cá biển, sườn heo và các loại rau sống. Để món ăn được ngon hơn, một số quán ăn sẽ có thêm phần nước mắm chua ngọt được pha theo công thức riêng để ăn cùng.

Nem nướng

Nem nướng tại Nha Trang được xem như món ăn dễ “gây nghiện”. Phần nem ngon sẽ được làm từ thịt xay, thêm giò sống trộn đều và tẩm gia vị vừa ăn. Được nướng thủ công trên than cho dậy mùi hương cùng phần thịt chín đều.

Món nem nướng thường ăn kèm với rau sống, khế chua, đu đủ xanh, nem giòn. Đặc biệt không thể thiếu nước xốt đặc biệt được làm từ đậu phộng, thịt mang hương vị vô cùng ấn tượng. Sau khi cuốn nem cùng đầy đủ các thành phần khác trong phần ăn sẽ chấm cùng nước xốt. Vị ngọt mặn xen kẽ chút béo ngậy của nước chấm tạo nên sức hấp dẫn cho món ăn.

Bánh xèo mực

Với những tín đồ ẩm thực, có lẽ sẽ không thể nào bỏ qua món bánh xèo mực ngon tại Nha Trang. Bánh xèo Nha Trang được rán giòn cùng mực, giá, trứng cút, ăn kèm bánh xèo với rau sống, nước mắm chua ngọt.

Ngoài nhân mực, bánh xèo tại đây còn có nhiều nhân khác để thực khách lựa chọn như: Nhân thịt heo, nhân tôm,… Lớp vỏ bánh giòn rụm cùng phần nhân bên trong hấp dẫn. Bánh xèo thường ăn kèm rau sống và nước mắm. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên hương vị đặc trưng gây ấn tượng cho thực khách khắp nơi.

Bún sứa

Bún sứa là món ăn ở Nha Trang khiến thực khách say mê. Sứa sau khi được rửa sạch sẽ được cắt thành từng miếng vừa ăn, nấu với phần nước dùng ninh từ cá và thịt.

Bún sứa thường được ăn kèm với chả cá và các loại hành ngò giúp cho món ăn thơm hơn. Điểm đặc biệt của món ăn này ở phần nước dùng. Nước dùng nấu phải thật trong, sứa phải thật tươi, khi ăn sẽ có độ giòn sần sật. Nếu là người yêu thích ăn cay, bạn hãy cho thêm một ít ớt để khiến món ăn trở nên thơm ngon và kích thích vị giác hơn.

Bánh căn hải sản

Thay vì bánh căn truyền thống ghi điểm với nhân thịt heo, trứng cút thì người dân Nha Trang đã chế biến món bánh đa dạng hơn với đầy đủ các loại nhân như: Mực, tôm, thịt ghẹ, bạch tuột,…

Ăn kèm bánh căn là chén nước mắm nêm hoặc chén nước mắm chua ngọt. Hương vị béo thơm của món bánh căn hải sản tại Nha Trang chắc chắn sẽ không làm cho bạn thất vọng.

Mực rim me

Hải sản tại thành phố biển Nha Trang chính là nguồn nguyên liệu dồi dào để chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau, trong đó phải kể đến món mực rim me “huyền thoại”. Những con mực ở Nha Trang được bắt lên tươi rói, phơi khô và cán mỏng.

Để làm món mực rim me, phần thịt mực phải được cắt nhỏ và ướp với các gia vị vừa phải rồi rim cùng me đến khi vừa ăn. Mực rim me vừa là món ăn vặt, vừa làm món ăn kèm trong các bữa cơm hàng ngày.

Nem chua Ninh Hòa

Đến Nha Trang, thỉnh thoảng bạn sẽ có dịp nghe qua cái tên “nem chua Ninh Hòa”. So với những món nem chua ở các nơi khác thì nem chua tại đây được gói bằng lá khế hoặc chùm ruột. Phần thịt nem được làm từ thịt lợn tươi xay nát, tẩm ướp muối, tiêu, đường, ớt, tỏi,… sau đó quấn kèm một vài chiếc lá đinh lăng. Cuối cùng sẽ được bọc trong một lớp lá khế hoặc lá chùm ruột.

Khi ăn, nem chua Ninh Hòa có đủ vị: Mặn, chua, ngọt, cay. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ cảm nhận được mùi thơm của tỏi và lá đinh lăng. Nem chua Ninh Hòa là món ăn ngon ở Nha Trang mà bạn dễ dàng mua thưởng thức hay đem về làm quà biếu cho người thân và bạn bè.

Cá nướng ớt xiêm xanh

Cá nướng ớt xiêm xanh là một món ăn được nhiều người yêu thích. Phần cá được chọn làm món ăn sẽ là cá tươi ngon, uớp với những gia vị, kèm ớt xanh siêu cay đặc trưng ở Nha Trang. Sau đó, cá được bọc vào giấy bạc nướng chín trên bếp than hoa hoặc lò nướng.

Cá có mùi thơm nồng của ớt, được ăn kèm với rau sống và bánh tráng cuốn rồi chấm nước mắm. Khi ăn, bạn sẽ bất ngờ trước độ ngọt thịt, thơm mềm kèm vị cay nồng nhè nhẹ rất bắt miệng.