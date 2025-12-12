(VTC News) -

Trong thời đại máy móc ngày càng hỗ trợ tối đa công việc gia đình, rất nhiều người dần quên rằng không phải trang phục nào cũng phù hợp để “giao phó” cho máy giặt. Dù các loại máy hiện nay đều có chế độ giặt nhẹ hoặc giặt đồ mỏng, vẫn có những món đồ mà chỉ cần một vòng quay mạnh cũng đủ khiến chúng biến dạng, xù lông, phai màu hoặc thậm chí rách nát.

Do đó, việc nắm rõ những chất liệu và kiểu dáng buộc phải giặt bằng tay không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc mà còn kéo dài tuổi thọ trang phục.

Những món đồ nào nhất thiết phải giặt bằng tay? (Ảnh: CNN)

Dưới đây là những món đồ nhất thiết phải giặt bằng tay nếu bạn muốn có thể sử dụng chúng lâu dài.

Đồ lụa

Lụa là chất liệu sang trọng nhưng vô cùng “khó tính”. Sợi tơ tự nhiên mềm, mịn, nhẹ và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, lực kéo và hóa chất. Máy giặt dù ở chế độ nhẹ vẫn tạo rung lắc quá mạnh so với ngưỡng chịu đựng của lụa. Điều này có thể khiến vải bị tuột sợi, mất độ óng hoặc xuất hiện các nếp nhăn không thể phục hồi.

Để giặt đồ lụa, bạn nên dùng nước lạnh hoặc nước ấm dưới 30°C, ngâm sơ 5–10 phút với xà phòng dịu nhẹ. Không vò mạnh, không vắt mà chỉ ép nhẹ để ráo nước, sau đó phơi nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Đồ len

Giặt tay ngay sau mỗi lần sử dụng bằng nước lạnh là quy trình bắt buộc để giữ đồ len giữ phom và bền đẹp. (Ảnh: CNN)

Len là chất liệu giữ ấm tuyệt vời nhưng cực kỳ dễ co rút. Việc giặt bằng máy có thể làm len xù lông, giãn sợi hoặc co thắt lại, thậm chí biến chiếc áo yêu thích thành phiên bản mini chỉ trong một lần giặt.

Do đó khi giặt đồ len, bạn nên ngâm trong nước nguội cùng dung dịch giặt dành riêng cho len, bóp nhẹ nhàng, tuyệt đối không xoắn vặn. Hãy để áo khô tự nhiên bằng cách trải phẳng trên khăn, tránh treo lên móc vì trọng lượng nước làm áo bị dãn.

Đồ lót

Đồ lót, nhất là áo ngực, là nhóm trang phục cần được chăm sóc cẩn thận nhất.

- Áo ngực có gọng dễ bị cong gãy, chọc thủng lớp vải hoặc bung gọng khi quay tốc độ cao.

- Áo ngực không gọng thì mất dáng, mất độ đàn hồi, giảm khả năng nâng đỡ sau vài lần giặt bằng máy.

- Quần lót với chất liệu mỏng nhẹ như ren, lụa càng dễ rách hoặc bai giãn.

- Giặt tay giúp bạn giữ được form dáng, độ co giãn và độ bền của đồ lót, đồng thời giúp loại bỏ chất tẩy rửa dư thừa tốt hơn, tránh kích ứng da.

Trang phục đính hạt, kim sa, thêu tay

Những món đồ trang trí tinh xảo thường được lựa chọn cho các buổi tiệc hoặc sự kiện đặc biệt. Tuy nhiên, chúng cực kỳ dễ hư nếu bị tác động mạnh.

Trang phục có chi tiết trang trí luôn mang đến vẻ đẹp nổi bật, nhưng lại thuộc nhóm dễ hỏng khi giặt máy. Sự va đập trong lồng giặt có thể khiến:

Hạt cườm rơi ra.

Chỉ đính bị kéo đứt.

Vải bị xước do các hạt kim loại đập vào nhau.

Ngay cả khi dùng túi giặt, rủi ro vẫn cao. Vì vậy, giặt tay từng vùng, hạn chế chà mạnh là cách tốt nhất để bảo toàn độ tinh xảo của món đồ.

Các sản phẩm làm từ da thật hoặc da nhân tạo mềm

Dù da thường được lau sạch bằng khăn ẩm, một số sản phẩm như váy da, quần da mềm cần giặt thủ công.

Máy giặt có thể làm lớp phủ bề mặt bị bong hoặc nứt. Dùng khăn mềm lau sạch vết bẩn với nước chuyên dụng, sau đó phơi khô tự nhiên.

Quần áo vintage hoặc trang phục đắt tiền

Những món đồ đã cũ nhưng giá trị cao – chẳng hạn các mẫu áo khoác vintage, váy cổ điển – thường có chất liệu và kỹ thuật may không phù hợp với giặt máy. Tuổi đời của vải càng lớn, sợi vải càng yếu và dễ bị kéo giãn hoặc rách khi giao động mạnh.

Tương tự, các món đồ đắt tiền như vest cao cấp, váy dạ hội hay áo khoác từ sợi tự nhiên cũng nên giặt tay hoặc mang đi giặt chuyên nghiệp để tránh hư hỏng không thể phục hồi.

Vải ren (lace)

Ren mang lại sự tinh tế, nữ tính nhưng lại thuộc nhóm chất liệu “khó chiều”.

Các họa tiết ren đan mỏng dễ mắc vào các vật cứng trong máy giặt. Một lần xoắn mạnh cũng có thể khiến ren bị rách hoặc biến dạng.

Với vải ren thì việc giặt bằng tay gần như bắt buộc, bỏ đồ ren vào trong túi lưới, ngâm nhẹ với nước lạnh, không chà mạnh và không vắt.

Tất làm từ sợi cao cấp

Các loại tất bằng len merino, cashmere, sợi tre hoặc sợi tổng hợp cao cấp có cấu trúc sợi mịn, dễ đứt và dễ biến dạng. Máy giặt có thể khiến tất:

Co lại

Bai giãn

Lỏng chunXù lông

Giặt tay là cách an toàn nhất để giữ cho đôi tất luôn mềm mại và ôm chân như mới.

Đồ bơi (bikini, đồ lặn)

Việc giặt bằng tay gần như bắt buộc để giữ đồ bơi bền đẹp. (Ảnh: Shape)

Đồ bơi được làm từ các loại sợi tổng hợp có khả năng co giãn cao và thường xuyên tiếp xúc với clo, muối biển và ánh nắng. Giặt máy sẽ:

Làm sợi vải nhanh giãn.

Mất độ đàn hồi.Fading màu sắc.

Giặt tay ngay sau mỗi lần sử dụng bằng nước lạnh là quy trình bắt buộc để giữ đồ bơi bền đẹp.

Các loại khăn choàng mỏng, khăn lụa, khăn voan

Khăn voan, khăn chiffon hoặc khăn lụa rất mỏng nên khi quay trong lồng giặt có thể bị rách, xoắn hoặc mắc kẹt vào các góc cạnh. Giặt tay với lực nhẹ nhàng là phương pháp duy nhất đảm bảo độ bền và vẻ đẹp bay bổng của các loại khăn này.

Giày vải hoặc giày thể thao mỏng

Không phải tất cả giày đều không được giặt máy, nhưng những đôi giày nhẹ, kiểu dáng mềm hoặc có keo dán nhiều chỗ rất dễ bị bong keo, biến dạng form hoặc tách đế khi quay mạnh. Giặt tay giúp kiểm soát lực tốt hơn và tránh tổn thương đến cấu trúc giày..

Tóm lại, máy giặt rất tiện, nhưng không phải là giải pháp cho mọi món đồ. Máy giặt giúp tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng cũng là nguyên nhân khiến nhiều món đồ bị rút ngắn tuổi thọ nếu sử dụng không đúng cách. Việc nhận diện những chất liệu “khó tính” và cần giặt tay không chỉ giúp áo quần bền đẹp hơn mà còn tiết kiệm chi phí thay mới.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần bỏ thêm 5–10 phút giặt tay là có thể kéo dài tuổi thọ của món đồ lên gấp đôi hoặc gấp ba. Và với những trang phục đặc biệt đắt tiền, nhiều chi tiết hoặc chất liệu cao cấp, giặt tay không chỉ là lựa chọn thông minh – mà còn là lựa chọn bắt buộc.