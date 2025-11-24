Viên giặt vỡ bắn vào mắt, người phụ nữ gần như mù một bên

(VTC News) -

Một phụ nữ họ Vương ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lấy viên giặt mà cô tích trữ từ lâu để giặt quần áo. Cô phát hiện ra rằng sau một mùa hè, nhiệt độ môi trường cao khiến bề mặt của một số viên hơi tan chảy và dính vào nhau.

Cô Vương cố gắng dùng cả hai tay để xé, tách chúng ra, khiến các viên nang bung vỡ, chất tẩy rửa nồng độ cao bắn vào mặt và mắt phải gây kích ứng nặng. Mắt cô đau dữ dội, chảy nước mắt liên tục và nhìn mờ. Ánh sáng trong nhà cũng khiến cô cảm thấy chói và khó chịu.

Người phụ nữ lập tức đến bệnh viện tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ chẩn đoán mắt phải của cô bị bỏng hóa chất ở giác mạc, khiến thị lực giảm xuống chỉ còn 0,06 tại thời điểm thăm khám, gần như dẫn đến mù lòa.

Viên giặt chứa hóa chất tẩy rửa đậm đặc.

Trải qua thời gian điều trị, thị lực mắt phải của cô mới phục hồi trở lại gần bằng mức trước khi xảy ra tai nạn.

Các bác sỹ nhãn khoa chỉ ra rằng viên giặt chứa nồng độ cao chất hoạt động bề mặt và các thành phần kiềm, có khả năng thẩm thấu mạnh. Khi tiếp xúc với niêm mạc mắt, chúng có thể gây kích ứng và tổn thương ở các mức độ khác nhau. Việc tiếp xúc kéo dài thậm chí có thể làm hỏng biểu mô giác mạc, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi thị lực.

Bác sỹ Yu Zhen, chuyên gia về võng mạc tại Bệnh viện Mắt Thâm Quyến, khuyến cáo rằng nếu vô tình để dung dịch từ viên giặt tiếp xúc với mắt, hãy rửa ngay bằng nhiều nước hoặc nước mắt nhân tạo. Không dụi mắt vì điều này có thể làm tổn thương mắt nặng hơn hoặc gây nhiễm trùng. Nếu có quá nhiều dung dịch hoặc mắt khó chịu đáng kể, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Các chuyên gia cũng khuyên không nên đặt viên giặt ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt như ban công và phòng tắm. Nên bảo quản chúng trong tủ mát, khô ráo và thông thoáng. Nếu các viên giặt dính vào nhau, không nên dùng lực mạnh để tách chúng ra.