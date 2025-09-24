Những mẫu cầu thang tiết kiệm không gian cho nhà phố

(VTC News) -

Trong thiết kế nhà phố hiện đại, diện tích thường là yếu tố khiến gia chủ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một trong những hạng mục quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thông thoáng và thẩm mỹ của ngôi nhà là cầu thang.

Nếu trước đây cầu thang chỉ đóng vai trò kết nối các tầng, thì nay cầu thang còn được xem là điểm nhấn trang trí và giải pháp tối ưu diện tích.

Cùng tham khảo những mẫu cầu thang tiết kiệm không gian được ưa chuộng nhất hiện nay.

Cầu thang xoắn ốc

(Ảnh: Kiến trúc Trang Kim)

Cầu thang xoắn ốc có kích thước nhỏ gọn, chiếm ít diện tích ngang nên thường được sử dụng trong không gian hẹp như góc cạnh hoặc góc hẹp trong nhà. Cầu thang xoắn phù hợp với nhà phố hẹp ngang hoặc căn hộ có phong cách hiện đại.

Bên cạnh đó, cầu thang xoắn với tay vịn sắt hoặc gỗ kết hợp kính cường lực sẽ tạo nên điểm nhấn sang trọng, nghệ thuật cho ngôi nhà.

Cầu thang chữ L

(Ảnh: Tuoitreboxaydung)

Cầu thang chữ L là một trong những lựa chọn phổ biến cho nhà phố có diện tích hẹp. Thiết kế này tận dụng góc nhà, giúp tiết kiệm không gian sàn đồng thời tạo cảm giác tách biệt giữa các khu vực sinh hoạt.

Với phần chiếu nghỉ, cầu thang chữ L còn mang lại sự an toàn, đặc biệt phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Cầu thang xương cá

(Ảnh: Kiến trúc Trang Kim)

Ưu điểm của cầu thang xương cá là tạo sự thông thoáng, không bị che khuất tầm nhìn. Đặc biệt, khi kết hợp cùng hệ thống đèn led âm bậc, cầu thang xương cá trở thành điểm nhấn độc đáo, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Cầu thang gấp khúc

(Ảnh: Hoanmydecor)

Cầu thang gấp khúc hay còn gọi cầu thang bậc xếp, có thể gấp lại khi không sử dụng nhằm tiết kiệm diện tích. Cầu thang gấp khúc thường được sử dụng trong không gian nhỏ như nhà ống, nhà phố hoặc khu vực cầu thang không sử dụng thường xuyên.

Cầu thang dây cáp

(Ảnh: Sieuthimaunha)

Cầu thang dây cáp có các bậc cố định vào tường và treo bằng hệ thống dây hoặc thanh kim loại, tạo cảm giác như đang "lơ lửng". Mẫu cầu thang này phù hợp với không gian mở, giúp căn nhà trở nên hiện đại và độc đáo hơn.

Cầu thang kết hợp tủ kệ

(Ảnh: Nội thất Anh Khoa)

Một trong những xu hướng thiết kế thông minh là tận dụng khoảng trống dưới gầm cầu thang để làm tủ đựng đồ, kệ sách hoặc kệ trưng bày.

Thiết kế này giúp gia chủ vừa có nơi lưu trữ gọn gàng, vừa tiết kiệm diện tích phòng khách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình muốn tối đa hóa công năng trong không gian nhỏ.