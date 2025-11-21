Mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên nên dùng loại nào?

(VTC News) -

Cầu thang là một trong những chi tiết quan trọng trong kiến trúc nhà ở, không chỉ mang giá trị di chuyển mà còn quyết định thẩm mỹ và độ bền lâu dài. Trong đó, mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên được nhiều người lựa chọn nhờ vẻ đẹp sang trọng và độ bền vượt cầu thang.

Ưu điểm của mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên

Mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên có ưu điểm nổi bật nhờ độ bền chắc, chịu lực tốt và tuổi thọ cao, phù hợp với những khu vực có tần suất di chuyển lớn.

Bề mặt gỗ mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng, giúp không gian trở nên gần gũi và thẩm mỹ hơn. Gỗ tự nhiên cũng có khả năng chống mài mòn tốt, ít cong vênh khi được xử lý đúng kỹ thuật.

Ngoài ra, các đường vân độc đáo tạo nên nét riêng biệt mà vật liệu nhân tạo khó sánh kịp, góp phần nâng tầm giá trị tổng thể của ngôi nhà.

Mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên có nhiều ưu điểm. (Ảnh: Noithatmanhhe)

Các loại gỗ tự nhiên phổ biến cho mặt bậc cầu thang

Mỗi loại gỗ có một nét đặc trưng riêng về màu sắc, độ bền, vân gỗ và giá trị sử dụng.

Gỗ sồi

Gỗ sồi là lựa chọn phổ biến nhờ độ bền cao, vân đẹp và khả năng chống mài mòn tốt. Sồi có hai loại chính là sồi trắng và sồi đỏ; cả hai đều dễ hoàn thiện bề mặt, phù hợp phong cách Bắc Âu, hiện đại.

Ngoài ra, loại gỗ này có chi phí trung bình và dễ tìm nguồn.

Gỗ gõ đỏ

Đây là một trong những dòng gỗ tự nhiên cao cấp, có màu đỏ nâu đặc trưng, vân gỗ uốn lượn độc đáo. Gỗ gõ đỏ có độ bền vượt trội, chống cong vênh.

Bậc cầu thang từ gỗ gõ đỏ mang đến sự bề thế, phù hợp với công trình cần tính ổn định cao như dinh thự, nhà ở cao cấp. Tuy nhiên, giá gỗ gõ đỏ thường cao hơn mặt bằng chung.

Gỗ lim

Gỗ lim có đặc điểm rất cứng và nặng, tông màu nâu đến nâu thẫm, vân gỗ mịn. Gỗ lim có độ bền cao, không bị cong vênh, chịu nén tốt.

Mặt cầu thang bằng gỗ lim mang đến cảm giác khỏe khoắn, thường sử dụng trong kiến trúc truyền thống.

Gỗ óc chó

Đây là dòng gỗ cao cấp nhập khẩu, màu nâu trầm ấm, vân gỗ cuộn xoáy hoặc lượn sóng mềm mại. Độ cứng của gỗ óc chó không cao bằng lim hay gõ, phù hợp cho cầu thang ít chịu mài mòn nặng.

Gỗ óc chó thể hiện sự sang trọng, hiện đại, thường sử dụng trong các biệt thự hoặc căn hộ penthouse.

Gỗ chiu chiu

Gỗ chiu chiu màu nâu đen, gần giống gỗ mun, mang đến vẻ đẹp cổ điển, sang trọng. Sở hữu vân gỗ rõ nét, độ cứng cao và chống mối mọt tốt, gỗ chiu chiu phù hợp với các công trình theo phong cách Á Đông.