(VTC News) -

Khi xây biệt thự, nếu không chuẩn bị ngay từ đầu, gia chủ dễ rơi vào tình trạng phát sinh chi phí, không gian thiếu hài hòa hoặc nhanh xuống cấp.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp quá trình thiết kế biệt thự đạt hiệu quả tối ưu.

Xác định rõ nhu cầu sử dụng trước khi thiết kế

Sai lầm phổ biến của nhiều gia chủ là quá chú trọng hình thức mà chưa làm rõ nhu cầu sinh hoạt thực tế. Biệt thự thường có diện tích lớn, bao gồm nhiều khu chức năng như phòng khách, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, khu giải trí, sân vườn hoặc hồ bơi. Vì vậy, việc xác định số lượng thành viên, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng lâu dài là bước quan trọng đầu tiên.

Một bản thiết kế tốt cần đảm bảo không gian vừa đủ, tránh tình trạng phòng quá rộng nhưng ít sử dụng hoặc bố trí thiếu hợp lý khiến việc di chuyển bất tiện. Thiết kế nên tính đến nhu cầu trong tương lai như người lớn tuổi sinh sống cùng gia đình hoặc mở rộng công năng.

Cần xác định rõ nhu cầu trước khi xây biệt thự. (Ảnh: SBS House)

Chọn phong cách kiến trúc phù hợp

Phong cách kiến trúc quyết định “linh hồn” của căn biệt thự. Hiện nay, các phong cách phổ biến gồm hiện đại, tân cổ điển, cổ điển hoặc biệt thự sân vườn nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, gia chủ không nên chạy theo xu hướng nhất thời mà cần cân nhắc sự phù hợp với sở thích cá nhân, điều kiện khí hậu và cảnh quan khu đất.

Phong cách hiện đại thường tối ưu chi phí và phù hợp lối sống năng động, trong khi tân cổ điển mang lại vẻ sang trọng, bền vững theo thời gian. Điều quan trọng là sự thống nhất từ kiến trúc bên ngoài đến nội thất bên trong nhằm tạo tổng thể hài hòa.

Tối ưu công năng

Một biệt thự đẹp không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn phải tiện nghi khi sử dụng. Việc bố trí giao thông trong nhà cần khoa học, đảm bảo các khu vực liên kết logic với nhau. Chẳng hạn, phòng bếp nên gần khu ăn uống và có lối ra sân phụ; phòng ngủ cần sự riêng tư; khu sinh hoạt chung nên đặt ở vị trí trung tâm.

Ngoài ra, cần chú trọng yếu tố thông gió và lấy sáng tự nhiên. Hệ thống cửa sổ lớn, giếng trời hoặc khoảng thông tầng giúp không gian thoáng đãng, tiết kiệm điện năng và nâng cao chất lượng sống.

Chú ý đến yếu tố cảnh quan và sân vườn

Khác với nhà phố, biệt thự có lợi thế lớn về không gian ngoài trời. Tuy nhiên, nhiều công trình chưa tận dụng tốt yếu tố này. Sân vườn cần được thiết kế đồng bộ với kiến trúc tổng thể, tạo sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Gia chủ có thể bố trí tiểu cảnh nước, thảm cỏ, khu BBQ hoặc góc thư giãn ngoài trời. Việc lựa chọn cây xanh cũng nên phù hợp khí hậu địa phương để giảm chi phí chăm sóc và duy trì vẻ đẹp lâu dài.

Dự trù ngân sách và kiểm soát chi phí

Biệt thự thường có chi phí xây dựng lớn nên việc lập kế hoạch tài chính ngay từ đầu là điều bắt buộc. Gia chủ cần xác định rõ mức đầu tư cho từng hạng mục như kiến trúc, nội thất, cảnh quan và hệ thống kỹ thuật.

Xác định rõ ngân sách cho từng hạng mục khi thiết kế biệt thự là điều cần thiết. (Ảnh: ST Decor)

Việc lựa chọn vật liệu phù hợp ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sẽ giúp hạn chế phát sinh. Đồng thời, nên làm việc với đơn vị thiết kế chuyên nghiệp để có dự toán chi tiết, tránh thay đổi nhiều trong quá trình thi công.

Chọn đơn vị thiết kế uy tín

Một đơn vị thiết kế giàu kinh nghiệm giúp gia chủ tối ưu không gian, kiểm soát chi phí và hạn chế rủi ro kỹ thuật. Ngoài yếu tố sáng tạo, kiến trúc sư cần hiểu rõ kết cấu, vật liệu và quy trình xây dựng để bản vẽ có tính khả thi cao.

Gia chủ nên tham khảo các công trình đã thực hiện, quy trình làm việc và khả năng tư vấn trước khi ký hợp đồng.