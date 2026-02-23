Những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông 2026

(VTC News) -

Lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2026 diễn ra rạng sáng 23/2 tại đấu trường Verona, chính thức khép lại hơn hai tuần thi đấu sôi nổi với nhiều kỷ lục và dấu ấn đáng nhớ.

Các nghệ sĩ biểu diễn cùng biểu tượng Năm vòng tròn Olympic trong lễ bế mạc Thế vận hội Milano Cortina 2026.

Nhóm nhạc Major Lazer cùng các ca sĩ MO, Nyla và Alfa biểu diễn trong lễ bế mạc.

Ca sĩ MO biểu diễn cùng nhóm nhạc Major Lazer trong lễ bế mạc.

Nhóm nhạc Major Lazer biểu diễn trong lễ bế mạc.

Nghệ sĩ piano Gloria Campaner biểu diễn trong lễ bế mạc.

Các vòng tròn Olympic xuất hiện trong lễ bế mạc.

Ca sĩ Achille Lauro biểu diễn trong lễ bế mạc.

Các vận động viên Hà Lan trong lễ bế mạc.

Các tình nguyện viên trong lễ bế mạc.

Ca sĩ Joan Thiele biểu diễn trong lễ bế mạc.

Ca sĩ Joan Thiele và vũ công ballet Roberto Bolle biểu diễn trong lễ bế mạc.

Một nghệ sĩ biểu diễn cùng các vòng tròn Olympic trong lễ bế mạc Olympic Milano-Cortina 2026.

Joan Thiele biểu diễn trong lễ bế mạc.

Vũ công ballet Roberto Bolle biểu diễn trong lễ bế mạc.

VĐV Thụy Điển Ebba Andersson giành HCV ăn mừng trên bục trao giải sau khi chiến thắng nội dung 50km xuất phát đồng hàng cổ điển nữ, cùng HCB Heidi Weng (Na Uy) và HCĐ Nadja Kaelin (Thụy Sĩ).

Các nghệ sĩ biểu diễn trong phần trình diễn Elevation tại lễ bế mạc.

Các vòng tròn Olympic xuất hiện trong lễ bế mạc.

VĐV Na Uy Johannes Høsflot Klæbo giành HCV ăn mừng trên bục trao giải sau khi chiến thắng nội dung 50km xuất phát đồng hàng cổ điển nam, cùng HCB Martin Løwstrøm Nyenget (Na Uy) và HCĐ Emil Iversen (Na Uy).

Đoàn vận động viên Pháp diễu hành trong lễ bế mạc.

Đoàn vận động viên Mỹ diễu hành trong lễ bế mạc.

Đoàn vận động viên Trung Quốc diễu hành trong lễ bế mạc.

Đoàn vận động viên Thụy Sĩ diễu hành trong lễ bế mạc.

Đoàn vận động viên Anh diễu hành trong lễ bế mạc.

Đoàn vận động viên Ukraine diễu hành trong lễ bế mạc.

Đoàn vận động viên Mỹ diễu hành trong lễ bế mạc.

Các VĐV cầm cờ dẫn đầu đoàn diễu hành trong lễ bế mạc.

Quốc kỳ Italy được các thành viên quân đội kéo lên trong lễ bế mạc.

Toàn cảnh sân khấu khi các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Italy Marco Delogu được trình chiếu trong lễ bế mạc.

Các cựu VĐV trượt tuyết băng đồng Italy Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta và Silvio Fauner mang ngọn đuốc Olympic vào sân vận động trong lễ bế mạc.

Người cầm cờ Edson Luques Bindilatti (Brazil) trong cuộc diễu hành vận động viên tại lễ bế mạc.

Các ca sĩ opera Vincenzo Costanzo và Carolina Lopez Moreno biểu diễn trong lễ bế mạc.

Toàn cảnh các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ bế mạc.

Các vũ công biểu diễn trong lễ bế mạc.

Nhà quản lý tài năng Charity Dago, diễn viên kiêm ca sĩ Antonio Melissa và nữ soprano Carolina Lopez Moreno biểu diễn trong lễ bế mạc.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ bế mạc.

Các diễn viên trình diễn một vở opera trong lễ bế mạc.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ bế mạc.

Nghệ sĩ biểu diễn trong phần mở màn lễ bế mạc.