Những điểm sáng của thị trường chứng khoán Việt Nam 2025

(VTC News) -

Đạt kỷ lục gần 1.800 điểm

Chứng khoán Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực, với các chỉ số, thanh khoản, giá trị vốn hóa và số lượng nhà đầu tư tăng trưởng rõ nét, phản ánh rõ quy mô, chiều sâu và sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường.

Chỉ số VN-Index tăng mạnh 41% từ mức 1.269 điểm hồi đầu năm lên gần 1.800 điểm. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, đáng chú ý là nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng bứt phá: Vingroup (VIC) tăng gấp 8 lần từ mức 40.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 2 lên trên 320.000 đồng/cổ phiếu (nếu chưa chia tách) vào đầu tháng 12.

Nguyên nhân giúp VN-Index đạt đỉnh lịch sử gần 1.800 điểm là do triển vọng kinh tế tăng trưởng mạnh và cải cách thị trường, giúp nâng vị thế so với các thị trường mới nổi khác trong khu vực.

Tính tới giữa tháng 12, chỉ số VN-Index tăng 38% so với cuối năm trước với giá trị giao dịch bình quân gần 29,5 nghìn tỷ đồng, mức cao kỷ lục. Quy mô vốn hóa vượt 9,68 triệu tỷ đồng, tương đương 84,1% GDP ước tính năm 2024. Số lượng nhà đầu tư tiếp tục bùng nổ, vượt 11 triệu tài khoản, tăng 24,7% so với cuối năm 2024.

Thị trường chứng khoán 2025 có bước tăng trưởng bứt phá.

Trong các phiên gần đây, chỉ số này liên tục dao động ở vùng trên 1.700 điểm, thậm chí có lúc vượt mốc 1.750 - 1.780 điểm, gần đạt đỉnh lịch sử của thị trường.

Các chuyên gia đánh giá 2025 là một năm thành công và đang mở ra một xu hướng tăng mới. Động lực chính xuất phát từ sự tăng trưởng và kỳ vọng của nhà đầu tư khi nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc.

Thị trường chứng khoán được nâng hạng

Rạng sáng 8/10, FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 9/2026.

Ngày có hiệu lực dự kiến là 21/9/2026, sau khi tiến hành đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Đợt rà soát này nhằm đánh giá xem Việt Nam đã đạt đủ tiến bộ trong việc cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu hay chưa.

FTSE Russell cho biết trước đây, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí quan trọng gồm: “Chu kỳ thanh toán (DvP)” và “Chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch lỗi thanh toán”, cả hai đều bị đánh giá ở mức hạn chế.

Đến tháng 11/2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền (Non Pre-funding solution – NPS). Bên cạnh đó, một quy trình xử lý giao dịch lỗi thanh toán cũng đã được thiết lập nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường.

Đây là cột mốc mang tính lịch sử, khép lại hơn hơn 10 năm nỗ lực cải cách toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được FTSE Russell công nhận mở ra cơ hội thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước, mở ra cánh cửa để thị trường chứng khoán Việt Nam kết nối mạnh mẽ hơn với dòng vốn toàn cầu.

Các công ty chứng khoán đánh giá, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỷ USD hoặc thậm chí đạt 10 tỷ USD (trong kịch bản tích cực). Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

“Dựa trên giả định toàn bộ cổ phiếu thuộc chỉ số FTSE Việt Nam (cổ phiếu hàng đầu được FTSE Russell công nhận) sẽ được đưa vào bộ chỉ số các thị trường mới nổi của FTSE, chúng tôi ước tính giá trị dòng vốn thụ động và chủ động ước tính chảy vào thị trường Việt Nam ước đạt khoảng 3 - 7 tỷ USD trong giai đoạn sau khi quyết định nâng hạng có hiệu lực”, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược Thị trường, CTCP Chứng khoán VPBank - nhấn mạnh.

Một trong những điểm nhấn của thị trường chứng khoán 2025 là được nâng hạng.

Ông Sơn cho rằng, thị trường chứng khoán sẽ được cải thiện thanh khoản sau khi nâng hạng. Cụ thể, việc loại bỏ yêu cầu pre-funding (nộp tiền trước khi giao dịch) sẽ khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức tham gia. Điều này có thể giúp thị trường gia tăng giá trị giao dịch hàng ngày lên mức 2-3 tỷ USD, giúp thị trường thanh khoản hơn, phát triển ổn định hơn và giảm biến động.

Ngoài ra, việc nâng hạng thị trường chứng khoán cũng nâng cao hình ảnh và vị thế kinh tế Việt Nam trong khu vực.

Ban hành Luật chứng khoán sửa đổi

Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp lý được ban hành năm 2025 đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch, hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả và phát triển lành mạnh.

Theo đó, phạm vi nhà đầu tư chuyên nghiệp được mở rộng đáng kể, lần đầu tiên công nhận nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện tương đương, qua đó tạo thêm nguồn vốn dài hạn và góp phần tăng thanh khoản cho thị trường.

Ở mảng phát hành và chào bán chứng khoán, Luật nâng cao điều kiện tài chính và trách nhiệm công bố thông tin, đặc biệt đối với phát hành ra công chúng, yêu cầu doanh nghiệp phải được xếp hạng tín nhiệm, có đại diện trái chủ và duy trì hệ số nợ hợp lý (không quá 5 lần vốn chủ sở hữu, trừ lĩnh vực đặc thù).

Ủy ban chứng khoán Nhà nước được trao thêm quyền đình chỉ hoặc hủy chào bán nếu phát hiện vi phạm, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của tổ chức tư vấn, kiểm toán và kiểm soát nội bộ – góp phần chấn chỉnh tình trạng tư vấn, kiểm toán hình thức từng gây rủi ro cho nhà đầu tư giai đoạn 2020–2022.

Cùng với việc siết chặt kỷ luật công bố thông tin, Luật cũng hướng tới đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường. Thời gian đưa cổ phiếu, trái phiếu vào giao dịch được rút từ 90 ngày xuống còn 30 ngày; doanh nghiệp có thể thực hiện đồng thời thủ tục IPO và niêm yết; quy trình, hồ sơ được thống nhất để giảm trùng lặp.

Luật đồng thời bỏ yêu cầu tỷ lệ phân phối thành công tối thiểu 70% đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu, bổ sung quy định về việc công bố định kỳ tình hình sử dụng vốn huy động, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích. Những cải tiến này giúp doanh nghiệp huy động vốn thuận lợi hơn, nhưng vẫn đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán năm 2025 còn ghi dấu ấn với các điểm nhấn như: Hệ thống công nghệ thông tin mới chính thức được đưa vào vận hành đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của thị trường, mở đường cho việc triển khai thêm các sản phẩm mới, đáp ứng quy mô ngày càng lớn của thị trường.

Kỷ luật, kỷ cương thị trường tiếp tục được tăng cường, các hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm tính minh bạch của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh và bền vững.