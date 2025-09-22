Những điểm nổi bật của Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng sau hợp nhất

(VTC News) -

Chiều 22/9, tại Trung tâm Nghệ thuật - Biểu diễn TP Hải Phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đại hội diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/9 với 446 đại biểu tham dự, thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I đã hoàn tất.

Số lượng tham luận đăng ký lớn nhất từ trước tới nay với tổng số 156 tham luận gửi về và được đưa vào kỷ yếu Đại hội, trong đó dự kiến sẽ có 17 tham luận trình bày tại Đại hội. Các tham luận tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố giai đoạn 2025 – 2030, nêu nhiều đề xuất cụ thể cho 5 đột phá chiến lược, gắn với việc xây dựng Đề án về Chủ nghĩa xã hội, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma tuý.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội, thông tin tại buổi họp báo.

Đây là Đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước, thể hiện vai trò tiên phong của Hải Phòng trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đại hội xây dựng phần mềm điểm danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI, đăng tải văn kiện và tài liệu các phiên làm việc trên Ứng dụng Đại hội số…

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I bao gồm 2 nội dung chính: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật - Biểu diễn TP Hải Phòng.

Chủ đề Đại hội là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng đề ra 6 quan điểm phát triển; 29 chỉ tiêu chủ yếu; 5 đột phá chiến lược; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội và con người; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng.

Hướng đến mục tiêu năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển.