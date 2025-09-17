Ứng dụng Face ID, phòng họp không giấy tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TƯ

(VTC News) -

Sáng 17/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, cơ quan chuẩn bị các nội dung liên quan tới chuyển đổi số từ công tác xây dựng văn kiện và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an thực hiện chuyển đổi số tại Đại hội.

"Trong đó có 2 nhóm nội dung chính. Thứ nhất là phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhận dạng khuôn mặt 'Face ID' với các đại biểu và các thành phần khác tham dự Đại hội. Thứ hai là sử dụng ứng dụng phòng họp không giấy được cài đặt trên các máy tính bảng của các đại biểu, khách mời, đưa các nội dung dự thảo văn kiện, tài liệu để các đại biểu có thể xem, đọc, nghiên cứu", ông Nguyễn Đăng Tiến nói.

Theo ông Nguyễn Đăng Tiến, từ tháng 3/2025, nhiều cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã thực hiện phòng họp không giấy. Việc ứng dụng phòng họp không giấy đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức, chi phí.

Ông Vũ Đức Tú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho hay, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội phản ánh toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 trên các mặt công tác xây dựng đảng và lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Dự thảo Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng các chỉ tiêu, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Mục tiêu tổng quát được ông Vũ Đức Tú đề cập là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, tương xứng với vị trí, vai trò quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương về nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, cơ quan tư pháp tối cao và Văn phòng Chủ tịch nước. Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

"Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược, bản lĩnh, kỷ luật, gương mẫu, trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đổi mới sáng tạo, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, năng lực tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, xây dựng và thực thi pháp luật", ông Vũ Đức Tú chia sẻ.