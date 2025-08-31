Những địa điểm ngắm pháo hoa 2/9 lý tưởng nhất

(VTC News) -

Dưới đây là những địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa 2/9 tại Hà Nội và TP.HCM:

Hà Nội

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây. Trong đó, hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp ở trước bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới.

Hồ Hoàn Kiếm

Đây luôn là một trong những địa điểm lý tưởng để pháo hoa vào dịp lễ 2/9. Màn trình diễn pháo hoa tại đây thêm phần đẹp mắt khi những tia pháo hoa sáng rực chiếu trên mặt hồ yên ả. Đặc biệt, khu vực xung quanh hồ còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giúp người dân và du khách có những trải nghiệm trọn vẹn trong ngày Quốc khánh.

Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm ngắm pháo hoa lý tưởng dịp 2/9.

Công viên Thống Nhất

Công viên Thống Nhất cũng là một trong những địa điểm lý tưởng để xem pháo hoa vào dịp 2/9 tại Hà Nội. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng và dễ tiếp cận, công viên Thống Nhất thu hút rất đông người dân đến tham gia các hoạt động vui chơi và chiêm ngưỡng pháo hoa.

Sân vận động Mỹ Đình

Với sức chứa lớn, sân vận động Mỹ Đình là điểm đến cho những ai muốn chiêm ngưỡng pháo hoa từ một góc nhìn rộng và toàn cảnh.

Vườn hoa Lạc Long Quân

Vườn hoa Lạc Long Quân nằm gần Hồ Tây - một trong những hồ nước lớn và đẹp nhất Hà Nội. Vị trí này giúp du khách có góc nhìn thoáng đãng và rộng mở để chiêm ngưỡng các màn bắn pháo hoa.

Đặc biệt, khi pháo hoa được bắn từ các khu vực gần đó, cảnh sắc sẽ được phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên một bức tranh huyền ảo, lung linh với ánh sáng pháo hoa chiếu sáng lên mặt nước.

Hồ Văn Quán (phường Hà Đông)

Hồ Văn Quán có không gian rộng rãi, thoáng đãng và rất phù hợp cho những hoạt động ngoài trời như ngắm pháo hoa. Mặt hồ yên bình, bao quanh bởi các cây xanh, tạo nên một không gian lý tưởng để người dân và du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của màn bắn pháo hoa.

TP.HCM

TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa, gồm 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)

Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn nằm ngay gần cầu Thủ Thiêm, bên bờ sông Sài Gòn, mang đến một không gian thoáng đãng và vị trí lý tưởng để thưởng thức màn bắn pháo hoa.

Điểm bắn pháo hoa đầu đường hầm sông Sài Gòn dịp Năm mới 2025. (Ảnh: TTXVN)

Đây là một trong những điểm ngắm pháo hoa có tầm nhìn rộng, giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa trên bầu trời thành phố. Sự kết hợp giữa pháo hoa và cảnh quan sông Sài Gòn tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, đẹp mê hồn.

Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương)

Trung tâm Thành phố mới Bình Dương với quy mô rộng lớn và không gian thoáng đãng là nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và bắn pháo hoa. Mặt bằng rộng, kết hợp các khu vực công viên, hồ điều hòa và tòa nhà cao tầng, tạo nên một không gian lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng màn pháo hoa tuyệt đẹp.

Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu)

Quảng trường Trung tâm Bãi Sau tọa lạc ngay bên bờ biển, sở hữu không gian rộng lớn, thoáng đãng và tầm nhìn bao quát. Đây là nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện lớn và bắn pháo hoa.

Từ khu vực quảng trường, du khách có tầm nhìn trực diện về phía bầu trời, dễ dàng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ và ấn tượng.

Công viên văn hóa Đầm Sen

Với không gian rộng lớn và vị trí đẹp, Công viên Đầm Sen là nơi lý tưởng để ngắm pháo hoa vào dịp 2/9. Màn pháo hoa sẽ được bắn từ các vị trí gần đó, và không gian rộng mở của công viên giúp du khách dễ dàng tìm chỗ ngồi. Ánh sáng pháo hoa sẽ được phản chiếu trên hồ nước trong công viên, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo, đẹp mắt.

Ngoài Hà Nội và TP.HCM, nhiều tỉnh, thành phố khác cũng tổ chức bắn pháo hoa dịp 2/9 như Hưng Yên, Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh...