Các địa điểm bắn pháo hoa Quốc khánh 2/9 tại Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng

(VTC News) -

Tại Hưng Yên, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) sẽ diễn ra từ 20h - 21h ngày 2/9 tại khu vực Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến và Công viên Kỳ Bá, phường Trần Lãm. Kinh phí tổ chức thực hiện 100% từ huy động nguồn xã hội hóa.

Bắn pháo hoa nghệ thuật tại Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2025. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các phường: Phố Hiến, Trần Lãm và các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đảm bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Còn tại Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm cao với chủ đề "Quảng Ninh - Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước" diễn ra từ 20h ngày 29/8 tại Quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy.

Tại Hải Phòng, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối ngày 2/9.

Hải Phòng cũng tổ chức bắn pháo hoa nổ trong Chương trình tại Quảng trường Nhà hát Thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối cùng ngày 2/9. Chương trình được cầu truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của TP Hải Phòng.

Triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề “80 năm - Vang mãi bản hùng ca độc lập”.

Nhân dịp này, Hải Phòng cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trải dài đến tháng 10, như: Tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8-5/9; trưng bày chuyên đề “Dấu ấn mùa thu lịch sử” tại Bảo tàng Hải Phòng từ ngày 22/8 đến tháng 10/2025; Triển lãm ảnh “80 năm vang mãi bản hùng ca độc lập” tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông từ ngày 19/8-5/9...

Cùng với đó là chuỗi các sự kiện: Trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng với chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình”; từ ngày 29-31/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Liên hoan âm nhạc truyền thống và nhã nhạc cung đình lần thứ I năm 2025 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ các vua Triều Mạc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động biểu diễn, chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân ngoại thành trước, trong và sau đợt kỷ niệm; Nhà hát Nghệ thuật đương đại tổ chức 17 buổi biểu diễn nghệ thuật tại các xã, phường, đặc khu.